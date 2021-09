ISI kandungan Surat An Nas Ayat 1–6 perlu diketahui setiap Muslim. An Nas sendiri merupakan surat penutup dalam kitab suci Alquran. Surat An Nas terdiri dari 6 ayat dan tergolong Makkiyah atau diturunkan di Kota Makkah, Arab Saudi.

Surat An Nas memiliki arti "Umat Manusia" dan berisi petunjuk mengenai tempat berlindungnya manusia dari berbagai godaan, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, dijelaskan bahwa godaan tersebut tidak hanya yang berasal dari bisikan setan, namun juga manusia.

Dikutip dari laman NU Online, Rabu (29/9/2021), di dalam Alquran ada sekira 169 ayat yang menyebutkan kata "manusia" dengan memakai diksi An Nas (الناس). Kata An Nas pun memiliki banyak fungsi. Berikut ini isi Surat An Nas Ayat 1–6 beserta artinya:

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ . مَلِكِ النَّاسِ . إِلَهِ النَّاسِ . مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ . الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ . مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ

"Katakanlah: 'Aku berlindung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) manusia. Raja manusia. Sembahan manusia. Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia, dari (golongan) jin dan manusia." (QS An Nas: 1–6)

Isi kandungan Surat An Nas

Berikut ini isi kandungan Surat An Nas menurut Tafsir Al Munir karya Syekh Wahbah Az Zuhaili, Tafsir Fi Zilalil Quran karya Sayyid Qutb, dan Tafsir Al Azhar karya Buya Hamka.

1. Surat An Nas mengandung isti’aadzah (permintaan perlindungan) kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala kejahatan iblis dan bala tentaranya yang dapat melalaikan manusia dengan menebarkan waswas pada diri mereka.

2. Tiga ayat pertama Surat An Nas menunjukkan tiga sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yakni rububiyah, mulkiyah, dan uluhiyah. Sifat rububiyah didahulukan karena mengandung makna penjagaan dan pemeliharaan, tepat untuk al isti’aadzah (permintaan pertolongan).

Lalu mulkiyah menunjukkan bahwa tidak ada pertolongan kecuali dari pemilik-Nya. Setelah itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan uluhiyah untuk menjelaskan bahwa Dia-lah yang berhak disembah.

3. Tiga sifat tersebut sekaligus menunjukkan bahwa hanya Allah-lah Tuhan pemelihara dan pencipta, Dia-lah yang merajai dan menguasai manusia, serta hanya Dia-lah yang berhak diibadahi oleh manusia.

4. Surat An Nas menjelaskan untuk waswas. Waswas yang dimaksud dalam Surat An Nas yaitu bisa dari jin ataupun manusia. Maksudnya adalah Surat An Nas memberikan penjelasan kepada kita bahwa setan itu bisa dari berbagai golongan, yaitu jin atau manusia.

5. Dalam Surat An Nas disebutkan tiga sifat Allah (Rabb, Malik, dan Ilah) untuk meminta perlindungan dari satu hal yakni waswas. Karena pentingnya keselamatan agama daripada keselamatan jiwa dan raga. Wallahu a'lam bishawab.