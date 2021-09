KEUTAMAAN Surah At Taghabun penting diketahui kaum Muslimin. Surah At Taghabun sendiri artinya "Hari Ditampakkan Kesalahan". Surah ini terdiri atas 18 ayat, termasuk golongan Madaniyyah atau diturunkan di Kota Madinah, Arab Saudi.

Surah At Taghabun diturunkan setelah Surah At-Tahrim. Diberi nama Surah At Taghabun karena merujuk pada lafaz At Taghabun yang terdapat pada ayat 9. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman:

يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ۖ ذَٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ۗ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya: "(Ingatlah) hari (dimana) Allah mengumpulkan kamu pada hari pengumpulan, itulah hari dinampakkan kesalahan-kesalahan. Dan barangsiapa yang beriman kepada Allah dan beramal salih, niscaya Allah akan menutupi kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Itulah keberuntungan yang besar." (QS At Taghabun: 9)

Kemudian Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmad menjelaskan ada tiga makna di dalam Surah At Taghabun Ayat 16. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ ۗ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: "Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung." (QS At Taghabun: 16)

Pertama, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala agar kaum Muslimin bertakwa semampu mungkin dengan mengutamakan kepatuhan terhadap pedoman yang dibawa oleh Rasul-Nya.

Kedua, menurut Dadang, adalah perintah untuk mendengar, yaitu kerendahan diri terus belajar dari siapa pun serta mengamalkannya.

"Ilmu itu harus dilaksanakan, jangan hanya dijadikan referensi saja. Zaman sekarang itu orang kan lebih senang mengumpulkan ilmu. Terutama ilmu agama juga sama. Pada pintar, pada hebat. Tapi pas ketaatan, pelaksanaannya tidak ada. Terjadi perbedaan antara keilmuan dan ketaatan," tutur Dadang, seperti dikutip dalam laman resmi Muhammadiyah, Kamis (30/9/2021).

Ketiga, lanjut dia, adalah perintah untuk mengamalkan. "Saya memahaminya sebagai 'sebarkanlah'. Belajar, laksanakan dulu oleh kita, lalu sebarkan. Saya kira ini sangat cocok untuk kita yang di majelis tabligh ya, terus belajar tentang ilmu, laksanakan dulu oleh kita, lalu sebarkan," imbuhnya. Di samping itu, Surah At Taghabun juga berkaitan dengan wabah penyakit covid-19 saat ini. Pasalnya dalam ayat tersebut terdapat petunjuk bahwa tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَمَن يُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُۥ ۚ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ Artinya: "Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah; dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (QS At Taghabun: 11) Covid-19 tentu terlihat menakutkan, maka sebaiknya sebagai umat Islam, kita dianjurkan untuk senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dijauhkan dari virus tersebut. Bagaimanapun juga, Allah Azza wa Jalla menurunkan wabah ini sebagai ujian bagi orang-orang beriman dan tentunya selalu ada hikmah di balik ujian yang Allah Ta'ala berikan. Wallahu a'lam bishawab.