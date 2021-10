SEORANG jurnalis Australia bernama Sarah Price memutuskan menjadi mualaf dengan mengucapkan kalimat syahadat. Rupanya kumandang azan telah berhasil menyentuh dan menggenggam hati Sarah untuk kembali ke fitrahnya.

Dikutip dari tayangan video YouTube Penduduk Langit, Senin (4/10/2021), Sarah Price menceritakan perjalanan hidupnya hingga memutuskan memeluk agama Islam. Pasalnya, semua ini bermula dari pekerjaannya, yakni seorang jurnalis. Penasaran seperti apa kisahnya? Yuk, simak selengkapnya.

Perempuan yang berasal dari Australia ini menyatakan bahwa hal terbaik menjadi jurnalis adalah kesempatan menciptakan perubahan bagi dunia, memberikan suara bagi orang yang lemah, serta mengenal manusia dan dunia di sekitarnya.

Dalam setiap diskusi tentang Islam, kosakata-kosakata seperti Islamis, jihadis, ISIS, larangan mengemudi untuk perempuan di Arab Saudi, burqa, dan peristiwa 11 September, selalu menggema.

Sarah mengatakan bahwa untuk sebuah kata yang berarti penyerahan damai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Islam adalah agama yang kerap terhubung pada beberapa konotasi negatif dan sering menjadi pihak yang disalahkan di media massa.

Sarah mengaku bahwa banyak orang sering bingung ketika berjumpa dengannya. Bahkan beberapa orang Australia bertanya, dari negara mana dia berasal? Lantas, mereka terkejut ketika mendengar kata Australia. Pasalnya, Australia dan Muslimah merupakan kombinasi yang tidak terpikirkan bagi sebagian orang.

Konversi Sarah menjadi Muslim tidak mudah. Dia berulang kali diselidiki, ditolak, dipecat dari pekerjaan, kehilangan teman-teman, dan mendapat tantangan berat dari keluarga. Mereka sulit menerima perubahan Sarah. Dia mendapat banyak komentar yang keras dan kasar tentang perpindahan agamanya. Beberapa orang menganggap bahwa dia rela dikonversi demi seorang pria.

Sebelumnya, Sarah merupakan pemeluk Kristen yang taat. Sarah mengungkapan bahwa pengalamannya sebagai seorang Kristen adalah titik tolak perjalanan keimanannya.

Semua berawal dari perjalanan Sarah ke Malaysia saat mengikuti pertukaran mahasiswa. Dia mengakui bahwa tidak pernah membayangkan akan mengalami "petualangan gila" yang mengubah hidupnya. Bahkan, mengubah keteguhan imannya sebagai pemeluk Kristen yang taat.

Negeri Jiran itu berhasil membuka mata Sarah tentang Islam. Sebelum ke Malaysia, Sarah mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang Islam. Seingatnya, dia belum pernah bertemu seorang Muslim sebelum ke Malaysia. Selama ini yang ada di dalam benaknya, Muslim begitu jauh dari peradaban.

Gambaran itu hancur ketika Sarah pergi ke Malaysia. Di sana, dia bertemu dengan banyak perempuan Islam berpendidikan. Mereka semua tampak mencintai agamanya yakni Islam. Sejak saat itulah Sarah ingin mengetahui lebih banyak tentang agama Islam.

Saat pertama Sarah melangkahkan kaki ke sebuah masjid di Malaysia, dalam sekejap dia merasa tenang dan damai. Kumandang azan yang keras namun bersahaja berhasil menyentuh relung jiwanya. Kumandang azan meluapkan perasaan yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya.

Selain kumandang azan, Sarah mengatakan ketika pertama kali menundukkan kepala ke arah Kakbah, dia seolah menemukan rumah di dalam hatinya.

Sarah memang tidak masuk Islam di Malaysia. Dia baru bersyahadat dan resmi memeluk agama Islam setahun kemudian. Namun, pengalamannya di Malaysia telah membuat Sarah mengenal Islam dengan cara yang indah.

Setelah kembali ke Australia, Sarah merasa ada sesuatu yang hilang. Lantas, dia pun mulai meneliti konsep-konsep kunci dalam agama Kristen. Bahkan, Sarah juga meneliti berbagai kontradiksi dalam Alkitab.

Perempuan Australia itu menyatakan bahwa ada kesamaan antara Alquran dan Alkitab. Yesus adalah tokoh penting dalam kedua agama. Dalam Islam juga banyak menceritakan kisah Yesus atau Nabi Isa Alaihissallam dalam Alquran.

Meski telah menemukan jawaban tersebut, Sarah tetap belum berpaling dari agamanya saat itu. Sebab, dia masih ingin meyakinkan diri.

Momentum besar ketertarikan Sarah terhadap Islam adalah ketika dia berkesempatan mewawancarai Marina Mahathir. Marina merupakan putri mantan perdana menteri Malaysia kala itu Tun Mahathir Mohamad. Marina menyabet gelar UN Person of the Year 2010, dan tokoh SIS (Sisters in Islam), penulis, sekaligus pendukung hak-hak perempuan.

Pertemuan Sarah dengan Marina inilah yang memengaruhi pandangannya tentang Muslimah dan Islam secara umum. Sikap Marina yang tampak tenang namun tegas membuat Sarah terkesan.

Wawancaranya tersebut berlangsung lancar. Marina menjawab begitu banyak pertanyaan yang dia simpan sejak tiba di Malaysia sebelumnya. Sarah mengatakan bahwa dia merasa mendapat pemahaman baru yang jauh lebih besar daripada yang pernah dia pikirkan. Hal itu membuat keyakinannya pada Islam makin mantap.

Sarah sepenuhnya menyadari bahwa menuju jalan yang benar tidak selalu mudah. Namun, terlepas dari betapa sulitnya masa-masa itu, Islam membawa rasa damai yang luar biasa dalam hidupnya. Rasa damai itu berhasil membuat Sarah Price bahagia.

