DINA Lorenza pesinetron senior ini dikabarkan dijodohkan dengan Ariel NOAH. Berawal saat Noah menjadi bintang tamu di kanal YouTube Icip Icip Dina Keke Windy.

Saat bermain tebak nama makanan, Ariel NOAH sering merespon ucapan Dina Lorenza. Ketika Dina salah menyebut nama makanan, Ariel juga meledek Dina.

Momen itu menjadi sorotan netizen . Tak hanya itu, keduanya juga sempat saling pandang saat Dina meminta mantan kekasih Luna Maya itu untuk bernyanyi.

Dina sendiri saat ini sudah mengenakan hijab, penampilannya pun kian menarik, seperti berikut ini dikutip dari akun Instagram @dinalorenza1975.

Perpaduan toska dan dan choco





Dalam foto yang diunggahnya ini, Dina memadukan antara plisket skirt dan jilbab segiempat bewarna hijau toska, dengan long t-shirt choco.

Gaya hijabnya yang minimalis, serta perpaduan warna yang serasi menjadikan penampilannya menarik.

"Bismillah, Assalamualaikum," tulis Dina.

Semi Kasual





Dina tampil kasual dan tampak muda dengan ootdnya ini (outfit of the day). Ia memadukan long shirt white off, pants jeans robek-robek dan flat shoes hitam koleksi dari Tory Burch.

Kemudian Dina memadukannya dengan jilbab paris segiempat bernuansa nude. Makeup looknya juga memilih lebih flawless, senada dengan ootdnya ini.

"Cocok nih sama boril (Ariel)," kata @zeck****.

Kaftan silk etnik

Selanjutnya Dina mengenakan kaftan dari bahan silk satin, dengan perpaduan warna marun dan coklat, serta bermotif etink. Outfit hijabnya yang satu ini terlihat elegan. Dina juga memilih make up look flawless, sehingga senada dengan pakaiannya. "Masya Allah, cantik dan anggun," ujar @chyc****. Tampil sporty

Kemudian Dina Lorenza juga nampak hobi berolahraga. Misalnya dalam unggahannya satu ini, ia mengenakan pakaian olahraga serba hitam saat akan bersepeda. Dina memadukannya dengan sneaker bewarna putih, helm sepeda dan topi. Ia terlihat sedang berada di salah satu taman, dengan pemandangan hijau dan terdapat danau buatan di belakangnya. "Bismillah, met weekend... senengnya bisa gowes lagi," kata Dina.