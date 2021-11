NEGARA-negara dengan mayoritas penduduk Muslim tidak kalah lho dengan bangsa Barat dalam hal fesyen dan kecantikan. Muslimah di negara-negara tersebut memiliki style sendiri. Mereka juga tampil cantik namun tetap memenuhi syariat.

Nah, berikut ini delapan negara yang terkenal dengan Muslimah-muslimah cantiknya, sebagaimana dikutip dari kanal YouTube Update Pro, Selasa (9/11/2021).

1. Pakistan



Pakistan merupakan negara Muslim yang kerap melahirkan wanita-wanita cantik, salah satunya selebgram @rushna_noor. Dengan kulit putih, hidung mancung, serta alis tebal; membuat banyak orang mengaguminya.

Rushna noor juga sering menampilkan dirinya yang menggunakan hijab stylish. Dia pun menarik perhatian siapa saja yang melihatnya.

2. Afghanistan



Perpaduan ras Arab dan Eropa membuat para wanita di Afghanistan memiliki perpaduan fisik yang unik. Misalnya, mata biru, rambut pirang, serta alis tebal sehingga membuat wanita Afghanistan tampil memiliki pesonanya sendiri.

3. Kazakhstan



Kazakhstan terkenal dengan negara dengan penduduk Muslimah tercantik di dunia, hal ini dikarenakan adanya perpaduan dari ras Slavia dan Asia saat Kazakhstan masih dikuasai oleh bangsa Mongol, Rusia, Korea Utara, Ukraina, Uzbekistan, bahkan Jerman berdasarkan studi berjudul 'Mental Types of the Kazakh and Mongolian Women'. Sehingga, Kazakhstan terbagi menjadi beberapa etnis yang dapat dibedakan dari segi fisik penduduknya.

4. Uzbekistan

Penduduk Uzbekistan memiliki perpaduan ras antara Asia dan Eropa sehingga memiliki penampilan fisik yang tinggi, kulit bersih, hidung yang mancung serta rambut yang berwarna gelap.

5. Iran Negara keturunan Persia ini memiliki segi fisik yang sempurna. Mempunyai tubuh yang tinggi, mata besar, bulu mata lentik, serta aksen wajah yang khas. Selain itu, wanita Iran dikenal sebagai wanita yang cerdas, manis, serta ramah. 6. Kyrgyzstan Kyrgyzstan merupakan negara mayoritas penduduk Muslim dengan 80 persen memeluk agama Islam. Wanita di Krgyzstan memiliki pesona sendiri yang memiliki kulit putih dengan aksen wajah perpaduan antara bangsa Mongol serta Eropa. Baca juga: Viral Reaksi Tak Terduga Sejumlah Bule Perempuan Pertama Kali Pakai Hijab 7. Turki Negara yang sangat terkenal ini terletak antara Eropa dan Asia sehingga gen penduduk perpaduan antara Eropa dan Asia. Wanita di Turki memiliki mata kehijauan, kulit bersih, hidung mancung, serta tubuh tinggi namun tetap memiliki ciri khas keturunan Arab. Salah satu buktinya banyaknya drama artis cantik yang tampil di drama Turki. 8. Indonesia Negara Indonesia dengan mayoritas Muslim ini memiliki pesona yang berbeda dengan di Timur Tengah. Penduduk yang meiliki keturunan Melayu dengan kulit kuning langsat yang sangat ciri khas di Indonesia sangat diidam-idamkan di benua Eropa. Sehingga, banyak bule yang jatuh cinta dengan warga pribumi. Baca juga: Mengenang Vanessa Angel, Cantik Kenakan Hijab Santuni Anak Yatim di Panti Asuhan