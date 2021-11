KISAH mualaf Lulu Tobing patut diketahui setiap orang karena bisa menginspirasi dan banyak pelajaran di baliknya. Artis cantik ini mulanya menganut agama Kristen. Ia memutuskan menjadi mualaf ketika menikah dengan suami pertamanya Danny Bimo Hendro Utomo Rukmana pada tahun 2006.

Pernikahannya itu hampir tidak pernah diterpa isu miring. Tetapi setelah 10 tahun berumah tangga, Lulu Tobing memutuskan bercerai dengan cucu mantan Presiden Soeharto itu.

Lulu sempat dicurigai kembali ke agamanya dulu. Pasalnya, ia sempat mengunggah foto siluet gereja dan mengucapkan selamat Natal pada tahun 2016.

Akibat unggahan itu, warganet jadi bertanya-tanya dengan agama yang dianut Lulu Tobing. Namun hal itu membuat perempuan kelahiran Cilacap, 21 November 1977, ini tidak nyaman.

Melalui unggahan di akun Instagram-nya, dia menyebut agamanya adalah cinta (love), pilihan politiknya adalah merdeka, rasnya adalah manusia, dan tempat lahirnya adalah di bumi.

"Berhentilah bertanya tentang agamaku dan masalah pribadiku. Saya akan menghapus komentar yang tidak menyenangkan dan memblokir dalam waktu singkat," tulis Lulu Tobing dalam keterangan unggahannya pada 20 Desember 2017.

Akhirnya agama Lulu Tobing terungkap lagi ketika dia menikah dengan Bani Maulana Mulia pada 2019. Isu dirinya pindah ke agama awal setelah cerai dari Danny Rukmana terbantahkan.

Hal ini diketahui dari unggahan Bani di Instagram pada Maret 2020. Dalam foto yang dibagikan, terlihat sang istri tengah mengenakan mukena sambil membaca beberapa lembar kertas berwarna di atas sajadah.

Setelah diselisik lebih jauh, kertas itu berisi gambar gerakan dan bacaan sholat. Upaya Lulu memperdalam agama Islam ini membuat Bani bahagia dan mengungkapkannya lewat keterangan foto.

"The best gift, I’ve ever had (Hadiah terbaik yang pernah aku miliki)," ungkap Bani dalam unggahannya tersebut.

