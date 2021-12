ADA sejumlah artis cantik Bollywood beragama Islam. Tidak heran, karena India merupakan salah satu negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Ada yang memeluk Islam sejak lahir, ada pula yang mualaf.

Karier artis-artis cantik Bollywood beragama Islam ini terbilang cemerlang. Ketenaran mereka tidak hanya di dalam negeri, sampai di luar negeri pun mereka banyak dikenal dan diidolakan.

Penasaran siapa saja artis-artis cantik Bollywood yang beragama Islam? Berikut ulasannya, seperti dikutip dari kanal YouTube Beda Nggak?, Jumat (24/12/2021).

1. Huma Saleem Qureshi

Aktris kelahiran New Delhi, 28 Juli 1986, ini memulai karier di dunia teater, modeling, dan bintang iklan. Dia memulai debutnya lewat film 'Gangs of Wasseypur' pada 2012.

Huma Saleem Qureshi lahir dari pasangan Muslim qureshi India. Pada 2021 ini kariernya makin bersinar. Dia merambah hingga Hollywood dengan berperan di film 'Army of the Dead'.

2. Ayesha Takia

Ayesha memulai karier di film 'Tarzan: The Wonder Car' yang mengantarnya memenangkan penghargaan Debut Terbaik Filmfare 2004. Namanya kian melejit saat membintangi 'Dor' pada 2006. Dia mendapat penghargaan pemeran wanita terbaik Star Screen Award Best Actrees dari film tersebut.

Ayesha Takia berasal dari Gujarat. Ayahnya beragama Hindu dan ibunya seorang Muslimah. Setelah dewasa, Ayesha memilih ikut keyakinan ibunya dengan memeluk agama Islam. Pilihan itu kian mantap setelah dia menikah dengan seorang pria Muslim.

3. Tabu

Tabassum Fatima Hashmi atau lebih dikenal dengan nama Tabu ini lahir dari keluarga Muslim yang taat. Tabu pun dikenal sebagai aktris yang memegang teguh ajaran agamanya.

Tabu mengawali karirnya di dunia akting saat berumur sembilan tahun. Namanya mulai terkenal semenjak membintangi 'Vijaypath' pada 1994. Lewat peran di film tersebut, menjadikannya masuk deretan aktris papan atas hingga saat ini.

4. Katrina Kaif Katrina Kaif adalah seorang model dan aktris berdarah India-Inggris. Dia dikenal sebagai Muslim yang taat. Ia lahir dari keluarga Muslim dengan ayah bernama Mohammed Kaif dan ibu kelahiran Inggris bernama Suzanne. Artis ini lahir di Hong Kong, karena sebelum tinggal di India keluarganya kerap berpindah-pindah negara. 5. Dipika Kakar Dipika memulai kariernya dengan menjadi pramugari Jet Airways setelah menyelesaikan studinya di Universitas Mumbai. Setelah tiga tahun bekerja sebagai pramugari, dia mengundurkan diri dan memulai debutnya di dunia hiburan. Dipika Kakar menjadi mualaf tahun 2018 setelah menikah dengan aktor Shoaib Ibrahim pada 22 Februari 2018. 6. Soha Ali Khan Artis kelahiran 4 Oktober 1978 ini keturunan kesembilan dari dinasti Pataudi di Nawab, India. Dinasti Pataudi merupakan keturunan dari Faiz Talab Khan, pangeran di daerah Nawab pada 1804. Keluarga ini dikenal sebagai Muslim yang taat. Selain meniti karier di dunia hiburan, dia juga menjadi seorang penulis dan telah menerbitkan buku pada 2007. 7. Dia Mirza Aktris India blasteran Jerman ini mengawali karier sebagai model. Dia mengawali kariernya dengan memenangkan ajang Miss India pada 2000. Kemenangannya ini mengantarnya menjadi Miss Asia Pasific 2000. Ketika Dia Mirza berusia 4 tahun, orangtuanya bercerai. Lalu sang ibu menikah lagi dengan seorang Muslim bernama Ahmad Mirza. Wallahu a'lam bishawab.