RISTY Tagor seringkali tampil mengenakan gamis panjang nan anggun. Namun dalam beberapa kesempatan, wanita cantik ini juga memilih tampil sporty dengan hijab instan.

Gaya hijab Risty Tagor saat dibalut sporty style juga tidak lantas membuat pesona cantiknya berkurang. Seperti apa gaya hijab sporty ala Risty Tagor yang super-simpel dan terkesan comfy alias nyaman? Intip potretnya berikut ini, seperti dikutip dari akun Instagram-nya @ristytagor.

1. Outfit simpel sporty saat naik gunung

Risty Tagor ternyata gemar bertualang. Saat menyambangi area Gunung Papandayan di Garut, Risty tampak tampil simpel anti-ribet dengan hijab instan warna biru dongker.

Ia juga memilih outfit yang nyaman dipakai yakni kaus panjang hitam, celana jogger, serta sneakers baby pink. Pada bagian pinggang, Risty mengikatkan jaket parka wana khaki.

2. Sport jacket panjang yang catchy

Bersepeda menjadi olahraga yang sangat diminati masyarakat umum maupun para artis di tengah pandemi covid-19. Risty Tagor juga menjadi salah satu artis yang tak ingin ketinggalan mengikuti tren bersepeda.

Dalam sebuah kesempatan bersepeda dengan salah seorang teman, Risty mengenakan outfit yang eye-cacthy. Ia tersenyum manis dalam balutan long sport jacket berbahan parasut dengan motif dan warna cukup mencolok. Ya, jaket Risty memiliki perpaduan warna biru dongker motif polkadot dan beberapa sisi dihiasi kuning cerah.

3. Hijab instan favorit

Jika diperhatikan, Risty Tagor kerap menggunakan hijab instan dalam berbagai kesempatan, terutama yang melibatkan aktivitas fisik di luar ruangan. Misalnya ketika ia melakukan perjalanan wisata alam ke Curug Layung Lembang.

Pesona cantik natural ia pancarkan dalam balutan sporty style yang meliputi kaus hitam lengan panjang, celana bahan hitam agak longgar, dan sneakers new balance baby pink. Risty terlihat membawa jaket parasut merah yang ia jadikan sebagai alas duduk.

4. Jeans dan sneakers

Dalam potret satu ini, Risty Tagor memang tidak sedang melakukan aktivitas fisik yang melelahkan, melainkan sekadar hang out bersama teman-teman. Tapi, kesan sporty tetap tetap ia tonjolkan lewat sneakers abu-abu di kedua kakinya yang ia padukan dengan celana jeans dan hijab instan warna olive.

5. One set branded

Di tengah udara segar yang ia hirup ketika bersantai di pinggir sawah, Risty Tagor tetap memerhatikan fashion-nya yang terkesan mencolok. Mix and match antara one set dari brand Marc Jacobs bewarna biru laut serta hijab instan dan sneakers dusty pink, bagaimana menurut kamu? Yes or No?

