DIKETAHUI ada 9 pedang Nabi Muhammad SAW yang menjadi peninggalan penting untuk sejarah Islam. Sesudah beliau wafat, inilah di antara barang-barang peninggalannya. Selain itu ada jubah, helai rambut janggut, hingga patahan gigi. Semuanya menjadi barang peninggalan sejarah yang sekarang dimuseumkan.

Barang-barang bersejarah tersebut yang menjadi saksi bisu perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam dalam menegakkan ajaran Islam. Maka itu sebagai umat Rasulullah, kaum Muslimin harus mengetahui apa saja peninggalan beliau.

Sebagaimana dijelaskan dalam buku 'Syamail Muhammad Shallallahu Alaihi Wassallam' karya Imam At-Tirmidzi, ada 9 pedang Nabi Muhammad. Apa saja? Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip dari kanal YouTube Islam Populer.

1. Al Ma'thur

Pedang ini dikenal dengan nama ‘Al Ma’thur al Fijar’. Pedang Al-Ma’thur merupakan pedang yang diterima Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam sebelum beliau menerima wahyu pertama. Pedang ini juga merupakan pemberian dari ayah beliau yaitu Abdullah.

Ketika berhijrah dari Makkah ke Madinah, Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam membawa pedang ini hingga diberikan bersama dengan peralatan perang lainnya kepada Ali bin Abi Thalib.

Panjang pedang ini adalah 99 sentimeter. Pegangan pedang dilapisi dengan zamrud dan perak dengan bentuk dua kepala ular. Di dekat pegangan pedang tersebut terdapat tulisan Arab dengan lafaz ‘Abdullah bin Abd Al-Muthalib’. Pedang ini bisa dilihat di Museum Topkapi, Turki.

2. Al Adb

Al Adb berarti memotong atau tajam. Pedang ini dikirim kepada sahabat beliau sebelum Perang Badar. Namun, pedang tersebut baru digunakan ketika Perang Uhud. Para pengikut dan sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam menggunakan pedang ini sebagai tanda kesetiaan terhadap beliau. Kini Pedang Al-Adb bisa dilihat di Masjid Husain, Kairo, Mesir.

3. Dhua Al Faqar



Pedang ini merupakan harta rampasan Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam saat Perang Badar. Beliau memberikan pedang ini kepada Ali bin Abu Thalib. Kemudian Ali mengembalikan pedang ini kepada Rasulullah dengan berlumurkan darah ketika Perang Uhud. Pegangan pegang ini berwarna hitam dengan dua ujung pedang.

4. Al Battar



Pedang Al Battar merupakan barang rampasan dari Banu Qaynaqa. Pedang ini disebut sebagai pedangnya para nabi. Di dalam pedang ini terdapat ukiran Arab yang bertuliskan ‘Nabi Daud AS, Nabi Sulaiman AS, Nabi Musa AS, Nabi Harun AS, Nabi Yusuf AS, Nabi Zakaria AS, Nabi Yahya AS, Nabi Isa AS, Nabi Muhammad SAW’. Di dalam pedang ini juga terdapat gambar Nabi Daud ketika memotong kepala Golliath, yaitu orang yang memiliki pedang ini lebih dulu.

Dengan panjang 1 meter, dalam video tersebut dijelaskan pedang ini digunakan Nabi Isa Alaihissallam untuk mengalahkan dajjal saat kiamat nanti.

5. Hatf



Pedang ini merupakan barang rampasan dari Banu Qaynaqa. Awal mulanya dibuat oleh Nabi Daud Alaihissallam. Bentuk dari pedang ini menyerupai Pedang Al-Battar, hanya bedanya pedang ini lebih besar. Panjang mata pedang ini mencapai 112 cm dengan lebar 8 cm.

Nabi Daud Alaihissallam juga menggunakan pedang ini kemudian diwariskannya ke Suku Lewi hingga dimiliki Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam. Pedang ini juga bisa dilihat di Museum Topkapi, Turki.

6. Al Mikhdam Menurut riwayat, pedang ini diberikan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam kepada Ali bin Abu Thalib. Kemudian beliau wariskan kepada anak-anaknya. Beberapa riwayat juga melaporkan pedang ini merupakan barang rampasan yang didapat Ali bin Abu Thalib saat memimpin perang di Suriah. Panjangnya mencapai 97 cm dengan tulisan Zayn al Din al Abidin. 7. Al Rasub

Pedang ini dijaga ketat oleh keluarga Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam. Dengan panjang 140 cm dengan terdapat lingkaran emas di pedangnya, pedang ini dimuseumkan di Museum Topkapi, Turki. Dalam pedang ini juga terdapat tulisan dengan lafaz 'Jafar al Sadiq'. 8. Al Qadib Bentuk bilahnya tipis, pedang ini hampir mirip dengan tongkat. Pedang ini digunakan sebagai pertahanan saat berpergian tetapi tidak digunakan untuk perperangan. Di pedang ini juga terdapat lafaz syahadat. Panjang pedang ini mencapai 100 cm dengan wadah yang terbuat dari kulit hewan yang dicelup untuk menutupi pedang ini. 9. Qal'i

Beberapa orang menyatakan bahwa Qal’i merujuk pada timah atau timah putih yang ditambang dari beberapa lokasi yang berbeda. Pedang ini juga salah satu dari tiga pedang rampasan dari Banu Qaynaqa. Ada juga riwayat lain yang mengatakan bahwa pedang ini didapatkan oleh kakek Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam ketika pertama kali menemukan air zam-zam. Pedang ini berukuran 100 cm dengan ukiran dalam tulisan Arab yang artinya, "Ini adalah pedang mulia dari rumah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam, Rasul Allah." Bentuk dari pedang ini juga berbeda dengan pedang umumnya, pedang memiliki bentuk bergelombang. Wallahu a'lam bishawab.