PULAU Lombok di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terpilih menjadi salah satu destinasi wisata halal terbaik versi Global Muslim Travel Index (GMTI) sejak 2019. Sampai sekarang peran NTB untuk kebangkitan ekonomi kreatif dan membuka lapangan kerja di Indonesia makin menunjukkan kemajuan.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan NTB menjadi model pengembangan wisata ramah Muslim (moslem friendly) di Indonesia sebagai upaya membangkitkan ekonomi serta membuka lapangan kerja.

Sandiaga melanjutkan, NTB memiliki modal besar dalam mengembangkan wisata halal ramah Muslim. Hal ini dikarenakan terdapat sederet penghargaan internasional telah didapat wilayah yang disebut sebagai julukan "Pulau Seribu Masjid" itu.

Ia menjelaskan, usai covid-19 kelak pengembangan sektor pariwisata akan difokuskan pada quality and sustainable tourism, yakni dengan mengutamakan produk-produk unggulan pariwisata. Salah satunya wisata halal atau muslim friendly based.

"NTB sudah memiliki modal untuk itu sebagai upaya membangkitkan ekonomi dan membuka lapangan kerja," kata Sandiaga dalam acara Muktamar I Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) yang digelar secara virtual, Ahad 30 Januari 2022.

Dalam gelaran penghargaan GMTI 2019, sejumlah destinasi mendapat halal travel award. Di antaranya Lombok, NTB, yang ditetapkan sebagai The World Best Halal Tourism Destination dan The World Best Halal Honeymoon Destination.

Sandiaga menuturkan, wisata halal fokus untuk extension of service ketika berwisata dengan mengusung tiga konsep yaitu Good to Have, Nice to Have, dan Must to Have. Konsep ini dijabarkan dalam lima Major component dari pariwisata ramah Muslim/pariwisata halal, yakni halal hotels, halal transport, halal food, halal tour packages, dan halal finance.

"Ini bisa kita temui di seluruh wilayah NTB. Indonesia mempunyai potensi besar untuk mengembangkan wisata halal dan menjadi destinasi muslim friendly based terkemuka di dunia," tambahnya.

Pengembangan potensi wisata halal tersebut dalam upaya menciptakan lapangan kerja dan menarik devisa dari Muslim traveler dengan optimal. Menurut data State of The Global Islamic Economy Report 2019, jumlah pengeluaran wisatawan Muslim dunia sebesar USD200,3 miliar atau sebesar 12 persen dari total pengeluaran wisatawan global sebesar USD1,66 triliun.

"Dengan demikian, Indonesia berada di urutan kelima dari 'Top 5 Negara Muslim Traveler' dengan pengeluaran terbesar setelah Saudi Arabia, UAE, Qatar, dan Kuwait," papar Sandiaga.

Dia mengatakan, dibandingkan negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim lainnya, Indonesia termasuk konsumen produk halal terbesar. Tapi disayangkan, masih banyak produk yang dibelanjakan merupakan hasil impor.