DEDDY Corbuzier mendadak jadi pusat perhatian usai mengundang pasangan gay Ragil Mahardika dan Frederik Vollert asal Jerman. Salah satunya dari Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH Cholil Nafis yang turut buka suara.

KH Cholil Nafis mengomentari tindakan Deddy Corbuzier yang membahas seputar gay alias menyukai sesama lelaki. Beliau ingin Deddy sadar bahwa ajaran agama Islam mengharamkan perilaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).

"Pasangan itu sudah masuk podcast-nya. Saya berharap yang punya podcast itu paham kalau Islam melarang dan mengutuk LGBT. LGBT itu harus diamputasi, bukan toleransi," tulis KH Cholil Nafis dalam unggahan di akun Twitter-nya @cholilnafis, Senin (9/5/2022).

Sekali lagi KH Cholil Nafis menegaskan bahwa tidak ada yang perlu ditoleransi terkait LGBT. Bahkan, dirinya menyebut LGBT adalah seusatu yang tidak normal.

"Saya masih menganggap LGBT itu ketidaknormalan yang harus diobati, bukan dibiarkan dengan dalih toleransi. Meskipun itu bawaan lahir, bukan itu kodratnya," sambungnya.

Bagi KH Cholil Nafis, sosok manusia normal adalah lelaki yang berpasangan dengan perempuan ataupun sebaliknya.

KH Cholil Nafis menyayangkan adanya podcast Deddy Corbuzier dan Ragil Mahardika tersebut. Ia memberi nasihat jangan sampai ikut-ikutan menyiarkan pasangan LGBT.

"Janganlah kita ikut menyiarkan pasangan LGBT itu," tegas KH Cholil Nafis.

Perbincangan Deddy Corbuzier dengan Ragil menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Salah satu obrolan yang cukup disorot adalah ketika Deddy menanyakan tentang kemungkinan dirinya bisa menjadi seorang gay walaupun saat ini masih menyukai perempuan.

"Selama ini as far as I know, I am a straight. Jadi, gua masih suka sama cewek. Pertanyaannya adalah bisa enggak lu jadiin gue gay?" tanya ayah Azka Corbuzier itu.

"Kalau hanya untuk kepuasan, mungkin Mas kepingin mencoba sesuatu yang baru. Aku pikir aku bisa bikin Mas berfantasi ke arah situ ya urusan ranjang gay," kata Ragil Mahardika.

Allahu a'lam bisshawab.