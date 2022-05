KETAHUI 6 bacaan doa agar diberi kesembuhan dari sakit. Ini sangat berguna ketika diri sedang sakit, jadi bisa langsung diamalkan. Kondisi sakit merupakan bagian teguran sekaligus ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala.

Tanpa sakit, manusia sering melupakan nikmat sehat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kadang lupa menjaga asupan gizi dan kesehatan, bahkan lupa kepada-Nya. Oleh karena itu, sakit adalah momentum mengingat Allah Ta'ala dan ada hikmah ampunan-Nya dalam ujian.

Nah, berikut ini 6 bacaan doa agar diberi kesembuhan dari sakit, sebagaimana dikutip dari aplikasi Apa Doanya.

Doa ketika Sakit 1

ุจูุณู’ู ู ุงู„ู„ูŽู‘ู‡ู (3ร—) ุฃูŽุนููˆุฐู ุจูุงู„ู„ูŽู‘ู‡ู ูˆูŽู‚ูุฏู’ุฑูŽุชูู‡ู ู ูู†ู’ ุดูŽุฑู‘ู ู ูŽุง ุฃูŽุฌูุฏู ูˆูŽุฃูุญูŽุงุฐูุฑู (7ร—)

Bismillaah (3x). A'uudzu billaahi wa qudrotihi min syarri maa ajidu wa uhaadzir (7x).

Dengan nama Allah (3x). Aku berlindung kepada Allah dan kekuasaanNya, dari kejahatan sesuatu yang aku jumpai dan aku khawatirkan (7x).

(HR Muslim 4/1728, Abu Dawud, Malik, dan lain-lain)

Keterangan:

- Doa ini dibaca ketika ada salah satu bagian tubuh yang sakit.

- Caranya: Letakkan tangan kita di bagian tubuh yang sakit, pijat pelan-pelan, sambil membaca: (doa di atas).

Hadis selengkapnya:

Dari Utsman bin Abil 'Ash radhiyallahu 'anhu, bahwa beliau mengadu kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam karena rasa sakit yang ada di badannya. Kemudian Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam memberi nasihat kepadanya: "Letakkan tanganmu di bagian tubuh yang sakit, dan ucapkanlah: (doa di atas)."

Doa ketika Sakit 2

ุงูŽู„ู„ูŽู‘ู‡ูู ูŽู‘ ุฑูŽุจูŽู‘ ุงู„ู†ูŽู‘ุงุณูุŒ ุฃูŽุฐู’ู‡ูุจู ุงู„ุจูŽุงุณูŽุŒ ุงูุดู’ููุŒ ุฃูŽู†ู’ุชูŽ ุงู„ุดูŽู‘ุงูููŠุŒ ู„ุงูŽ ุดูููŽุงุกูŽ ุฅูู„ุงูŽู‘ ุดูููŽุงุคููƒูŽุŒ ุดูููŽุงุกู‹ ู„ุงูŽ ูŠูุบูŽุงุฏูุฑู ุณูŽู‚ูŽู ู‹ุง

Allaahumma robban-naas, adz-hibil baas, isyfi, antasy-syaafii, laa syifaa-a illaa syifaa-uka, syifaa-an laa yughoodiru saqoman.

Ya Allah, Tuhan seluruh manusia, hilangkanlah sakit ini, sembuhkanlah, Engkaulah As-Syafi (Sang Penyembuh), tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan dari-Mu, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit. (HR Bukhari 5675 dan Muslim 2191)

Hadis selengkapnya:

Dari A'isyah radhiyallahu 'anha, beliau menceritakan: Apabila ada di antara kami yang sakit maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengusapkan tangan kanan beliau, kemudian membaca: (doa di atas).

Keterangan:

Cara baca yang lebih fasih adalah Adzhibil baas, bukan Adzhibil ba's, agar menyesuaikan dengan sajak: Rabban naas. Demikian penjelasan Ibn Allan dalam Syarh Al-Adzkar.

Doa ketika Sakit 3

ุจูุณู’ู ู ุงู„ู„ูŽู‘ู‡ู ุชูุฑู’ุจูŽุฉู ุฃูŽุฑู’ุถูู†ูŽุง ุจูุฑููŠู’ู‚ูŽุฉู ุจูŽุนู’ุถูู†ูŽุง ูŠูุดู’ููŽู‰ ุจูู‡ู ุณูŽู‚ููŠู’ู ูู†ูŽุง ุจูุฅูุฐู’ู†ู ุฑูŽุจูู‘ู†ูŽุง

Bismillaah, turbatu ardhinaa, biriiqoti ba'dhinaa, yusyfaa bihi saqiimunaa, bi-idzni robbinaa.

Dengan nama Allah, debu tanah kami, dengan sedikit ludah kami, bisa menjadi sebab sembuhnya sakit kami, dengan izin Rabb kami. (HR Bukhari 5745 dan Muslim 2194)

Hadis selengkapnya:

Dari A'isyah radhiyallahu 'anha, beliau menceritakan: Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, apabila ada sahabat yang mengadukan sakitnya atau luka di tubuhnya, maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melakukan hal semacam ini dengan jari beliau. (Sufyan โ€“ perawi hadis โ€“ meletakkan jari telunjuknya ke tanah), kemudian beliau mengangkatnya dan membaca: (doa di atas).

Keterangan Muhammad Fuad Abdul Baqi:

- Debu tanah kami: Mayoritas ulama berpendapat seluruh tanah di muka bumi. Ada juga yang berpendapat, khusus tanah madinah, karena tanahnya berkah.

- Makna hadis: jika ada bagian tubuh yang luka, bisa diobati dengan mengambil sedikit air ludah di ujung telunjuk, kemudian dicolekkan ke tanah, lalu diusapkan ke bagian yang luka, sambil membaca kalimat di atas. (Syarah Sahih Muslim, An-Nawawi)

Doa ketika Sakit 4 (Doa Nabi Ayyub)

ุฑูŽุจูู‘ ุฅูู†ูู‘ูŠ ู ูŽุณูŽู‘ู†ููŠูŽ ุงู„ุถูู‘ุฑูู‘ ูˆูŽุฃูŽู†ู’ุชูŽ ุฃูŽุฑู’ุญูŽู ู ุงู„ุฑูŽู‘ุงุญูู ููŠู†ูŽ

Robbi innii massaniyadh-dhurru wa anta arhamur-roohimiin.

Ya Allah, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan Yang Maha Penyayang di antara semua penyayang.

Di atas adalah doa Nabi Ayyub 'alaihis salam di puncak sakitnya.

Keterangan:

Nabi Ayyub 'alaihis salam menyampaikan permohonannya kepada Allah dengan dengan bertawassul. Bentuk tawassulnya adalah beliau menyebutkan derita yang beliau alami, dan beliau mengadukan kepada Sang Pencipta, Dzat Yang Maha Pengasih Penyayang. Selanjutnya Nabi Nabi Ayyub 'alaihis salam bertawassul dengan memuji Allah, dengan menyebutkan sifat kasih sayangnya.

Demikianlah adab yang diajarkan seorang nabi. Beliau tidak mengeluhkan musibah yang menimpanya kepada orang lain. Beliau rahasiakan musibah itu dari orang lain sebisa mungkin. Tapi beliau langsung mengadukan kepada Dzat Yang Maha Rahman. Karena manusia tidak kuasa sedikitpunโ€ฆ, manusia tidak mampu menyembuhkanโ€ฆ, manusia tidak mampu menyelamatkan orang lain dari musibahโ€ฆ, mintalah kepada Allah, bukan minta kepada manusia.

Allah Ta'ala berfirman: "(ingatlah kisah) Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya: '(Ya Tuhanku), sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan Yang Maha Penyayang di antara semua penyayang'." (Al-Anbiya [21]: 83)

Doa ketika Sakit 5

ุงูŽู„ู„ูŽู‘ู‡ูู ูŽู‘ ุฅูู†ู’ ูƒูŽุงู†ูŽ ุฃูŽุฌูŽู„ููŠู’ ู‚ูŽุฏู’ ุญูŽุถูŽุฑูŽ ููŽุฃูŽุฑูุญู’ู†ููŠู’ุŒ ูˆูŽุฅูู†ู’ ูƒูŽุงู†ูŽ ู ูุชูŽุฃูŽุฎูู‘ุฑู‹ุง ููŽุงุฑู’ููŽุนู’ู‡ู ุนูŽู†ูู‘ูŠู’ุŒ ูˆูŽุฅูู†ู’ ูƒูŽุงู†ูŽ ุจูŽู„ูŽุงุกู‹ ููŽุตูŽุจูู‘ุฑู’ู†ููŠู’

Allaahumma in kaana ajalii qod hadhoro fa-arihnii, wa in kaana muta-akh-khiron farfa'hu 'annii, wa in kaana balaa-an fashobbirnii.

Ya Allah, jika ajalku telah dekat maka istirahatkanlah aku. Jika ajalku masih jauh, sembuhkanlah sakit ini dariku. Dan jika ini musibah, berikanlah aku kesabaran. (HR At-Turmudzi dan beliau mengomentari: hadis hasan shahih)

Hadis selengkapnya:

Diriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhu pernah sakit, kemudian beliau membaca doa di atas.

Doa ketika Sakit 6

Baca Al-Mu'awwidzaat (al-Ikhlas, al-Falaq dan an-Naas), kemudian tiupkan ke tangan 1x, lalu usapkan ke seluruh bagian tubuh yang bisa dijangkau, dalam posisi tiduran 1x. (HR Bukhari nomor 5735)

Hadis selengkapnya:

Dari A'isyah radhiyallahu 'anha, beliau mengatakan: Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam membaca Al-Mu'awwidzaat, lalu meniupkan ke tangan untuk diusap ke badannya ketika beliau sakit yang mengantarkan kematian. Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sudah sangat parah, aku (A'isyah) yang meniupkan ke tangan dengan bacaan surat tersebut, dan aku gunakan tangan beliau untuk mengusap badan beliau, karena tangan beliau berkah.

Allahu a'lam bisshawab.