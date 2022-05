DOA setelah sholat dhuha lengkap dengan tata caranya harus dipahami dengan benar. Sholat dhuha merupakan salah satu ibadah sunah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam.

Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam mengatakan bahwa sholat dhuha memiliki beragam keutamaan. Maka itu, dianjurkan setelah melaksanakan sholat dhuha untuk membaca doa.

Lantas, bagaimana tata cara dan doa setelah sholat dhuha?

Dikutip dari nu.or.id, sholat dhuha dilakukan dengan dua kali rakaat lalu salam. Batas minimalnya adalah 2 rakaat dan batas maksimalnya adalah 12 rakaat. Saat sholat dhuha, disarankan untuk membaca Surat Ad-Dhuha.

Nah, berikut tata caranya:

1. Mengungkapkan niat. Cukup di dalam hati.

2. Lakukan gerakan sholat sebagaimana umumnya sampai salam hingga rakaat kedua.

Doa Setelah Sholat Dhuha



Setelah sholat dhuha, para ulama menganjurkan umat muslim untuk berdoa. Berikut adalah doanya:

ุงูŽู„ู„ู‘ูŽู‡ูู ู‘ูŽ ุฅูู†ู‘ูŽ ุงู„ุถู‘ูุญูŽุงุกูŽ ุถูุญูŽุงุคููƒูŽ ูˆูŽุงู„ุจูŽู‡ูŽุงุกูŽ ุจูŽู‡ูŽุงุคููƒูŽ ูˆูŽุงู„ุฌูŽู ูŽุงู„ูŽ ุฌูŽู ูŽุงู„ููƒูŽ ูˆูŽุงู„ู‚ููˆู‘ูŽุฉูŽ ู‚ููˆู‘ูŽุชููƒูŽ ูˆูŽุงู„ู‚ูุฏู’ุฑูŽุฉูŽ ู‚ูุฏู’ุฑูŽุชููƒูŽ ูˆูŽุงู„ุนูุตู’ู ูŽุฉูŽ ุนูุตู’ู ูŽุชููƒูŽ ุงูŽู„ู„ู‘ูŽู‡ูู ู‘ูŽ ุฅูู†ู’ ูƒูŽุงู†ูŽ ุฑูุฒู’ู‚ููŠ ูููŠ ุงู„ุณู‘ูŽู ูŽุงุกู ููŽุฃูŽู†ู’ุฒูู„ู’ู‡ู ูˆูŽุฅูู†ู’ ูƒูŽุงู†ูŽ ูููŠ ุงู„ุฃูŽุฑู’ุถู ููŽุฃูŽุฎู’ุฑูุฌู’ู‡ู ูˆูŽุฅูู†ู’ ูƒูŽุงู†ูŽ ู ูุนู’ุณูุฑู‹ุง ููŽูŠูŽุณู‘ูุฑู’ู‡ู ูˆูŽุฅูู†ู’ ูƒูŽุงู†ูŽ ุญูŽุฑูŽุงู ู‹ุง ููŽุทูŽู‡ู‘ูุฑู’ู‡ู ูˆูŽุฅูู†ู’ ูƒูŽุงู†ูŽ ุจูŽุนููŠู’ุฏู‹ุง ููŽู‚ูŽุฑู‘ูุจู’ู‡ู ุจูุญูŽู‚ู‘ู ุถูุญูŽุงุฆููƒูŽ ูˆูŽุจูŽู‡ูŽุงุฆููƒูŽ ูˆูŽุฌูŽู ูŽุงู„ููƒูŽ ูˆูŽู‚ููˆู‘ูŽุชููƒูŽ ูˆูŽู‚ูุฏู’ุฑูŽุชููƒูŽ ุขุชูู†ููŠ ู ูŽุง ุขุชูŽูŠู’ุชูŽ ุนูุจูŽุงุฏูŽูƒูŽ ุงู„ุตู‘ูŽุงู„ูุญููŠู’ู†ูŽ ุงูŽู„ู„ู‘ูŽู‡ูู ู‘ูŽ ุจููƒูŽ ุฃูุตูŽุงูˆูู„ู ูˆูŽุจููƒูŽ ุฃูุญูŽุงูˆูู„ู ูˆูŽุจููƒูŽ ุฃูู‚ูŽุงุชูู„ู ุซูู ู‘ูŽ ูŠูŽู‚ููˆู’ู„ู ุฑูŽุจู‘ู ุงุบู’ููุฑู’ ู„ููŠ ูˆูŽุงุฑู’ุญูŽู ู’ู†ููŠ ูˆูŽุชูุจู’ ุนูŽู„ูŽูŠู‘ูŽ ุฅูู†ู‘ูŽูƒูŽ ุฃูŽู†ู’ุชูŽ ุงู„ุชู‘ูŽูˆู‘ูŽุงุจู ุงู„ุฑู‘ูŽุญููŠู’ู ู

Allรขhumma innad dhuhรขโ€™a dhuhรขโ€™uka, wal bahรขโ€™a bahรขโ€™uka, wal jamรขla jamรขluka, wal quwwata quwwatuka, wal qudrata qudratuka, wal โ€˜ishmata ishmatuka. Allรขhumma in kรขna rizkรฎ fis samรขโ€™i, fa anzilhu. Wa in kรขna fil ardhi, fa akhrijhu. Wa in kรขna muโ€˜siron, fa yassirhu. Wa in kรขna harรขman, fa thahhirhu. Wa in kรขna baโ€˜idan, fa qarribhu bi haqqi dhuhรขโ€™ika, wa bahรขโ€™ika, wa jamรขlika, wa quwwatika, wa qudratika. ร‚tinรฎ mรข รขtaita โ€˜ibรขakas shรขlihรฎn.

Allรขhumma bika ushรขwilu, wa bika uhรขwilu, wa bika uqรขtilu. Rabbighfir lรฎ, warhamnรฎ, watub โ€˜alayya. Innaka antat tawwรขbur rahรฎm. 40 - 100x.

Artinya: "Tuhanku, sungguh waktu dhuha adalah milik-Mu. Yang ada hanya keagungan-Mu. Tiada lagi selain keindahan-Mu. Hanya ada kekuatan-Mu. Yang ada hanya kuasa-Mu. Tidak ada yang lain kecuali lindungan-Mu. Tuhanku, kalau rezekiku di langit, turunkanlah. Kalau berada di bumi, keluarkanlah. Kalau sulit, mudahkanlah. Kalau haram, gantilah jadi yang suci. Bila jauh, dekatkanlah dengan hakikat dhuha, keagungan, kekuatan, kekuasaan-Mu. Tuhanku, berikanlah aku apa yang Kau anugerahkan kepada hamba-hamba-Mu yang saleh. Tuhanku, dengan-Mu aku bergerak. Dengan-Mu aku berusaha. Dengan-Mu, aku berjuang. Tuhanku, ampunilah segala dosaku. Turunkan rahmat-Mu kepadaku. Anugerahkanlah tobat-Mu untukku. Sungguh Engkau maha penerima tobat, lagi maha penyayang.โ€ 40 - 100x. Pada beberapa ayat terakhir dianjurkan untukk membacanya sebanyak 40 - 100 kali. Itulah informasi mengenai doa setelah sholat dhuha dan tata caranya. Wallahu a'lam bisshawab.