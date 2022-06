MEMBANGGAKAN! Dua hafiz Indonesia mengikuti MTQ internasional di Amerika Serikat. Mereka adalah Khairurrazaq al Hafizi dan Jihan Afifah, dua juara STQ Nasional di Maluku Utara 2021.

Keduanya bakal berkompetisi bersama puluhan peserta lain dari 22 negara. Kedua qari/hafiz Indonesia ini pun diharapkan dapat tampil maksimal dan meraih juara.

"Kami bangga kepada Anda berdua, dan menitipkan harapan serta doa dari seluruh masyarakat Indonesia. Semoga Allah memberi kemudahan dan kemenangan. Amin," kata Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI Kamaruddin Amin yang mengantar langsung kedua peserta ke Maryland di Amerika Serikat, Kamis 16 Juni 2022.

Hafizi, penghafal Quran asal Lombok Timur, merupakan juara 3 cabang tahfizh golongan 30 juz kelompok putra STQ Nasional di Sofifi, Maluku Utara, tahun 2021. Kali ini ia datang ke Amerika diantar kedua orangtuanya untuk mengikuti lomba hafalan Qur'an kelompok putra.

Sementara Jihan Afifah asal DKI Jakarta merupakan juara 1 cabang tafsir Alquran bahasa Arab pada STQ Nasional di Sofifi, Maluku Utara, tahun 2021. Ia akan tampil dalam lomba hafalan Alquran kelompok putri.

Kasubdit MTQ Bimas Islam Kemenag Rijal Rangkuty yang juga menyertai kedua peserta ke Amerika merasa peluang kemenangan Indonesia sangat besar dalam musabaqah kali ini.

"Hafiz/hafizah kita sangat bagus kualitas hafalan dan bacaannya, termasuk tajwid dan fashahahnya. Saya yakin kita menang!" ucapnya dengan optimis, dikutip dari Kemenag.go.id.

Ajang The American International Tibyan Competition for the Quran and its Recitations berlangsung pada 16–19 Juni 2022 di Diyanet Center of America, Maryland. Kompetisi ini merupakan yang pertama sepanjang sejarah Amerika.

MTQ Internasional ini sekaligus menjadi penanda perkembangan Islam dan antusiasme Muslim di Negeri Paman Sam dewasa ini. Allahu a'lam bisshawab.