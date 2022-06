INDONESIA ingin menjadi salah satu pusat modest fashion dunia. Berbagai upaya pun telah dilakukan secara kolektif, sehingga modest fashion Muslim Indonesia dapat dilirik oleh pasar luar negeri.

Baru-baru ini deretan brand modest fashion Muslim Indonesia berhasil memamerkan koleksinya di Istanbul, Turki. Koleksi-koleksi modest fashion Muslim karya anak bangsa tersebut melenggang di Togethere Summit: The Royal Experience yang dihelat oleh #Markamarie. Acara tersebut digelar pada 14 Juni di Hotel Intercontinental Istanbul.

Ada puluhan brand modest fashion Indonesia yang mengikuti event ini, di antaranya Jawhara Syari, Maisyara, Qnanz, Restu Pratiwi, Sarkis, Qaireena Hijab, PJ by Pipik Juliana, Mustbe Hijab, Mauza, Jawhara, Ready To Wear, Khazzanah x Sahla, Ar Rafi Premium, Aurakay Syari, Elin Merlin, Joza, Kaluna by Ika Rafika, Kayunie Premium, Khanza Maryam, MasnuAsrt Bride by Pinar Pehlivan (Turki), Al Tatari (Turki), dan FIDDA (Turki).

Acara tersebut juga menampilkan banyak nama baru dari Indonesia yang tentunya telah melalui proses kurasi dan pendampingan.

"Kami ingin membuka akses yang lebih setara buat semua pihak, baik brand yang sudah matang maupun baru," kata Franka Soeria selaku co-founder #Markamarie yang juga dikenal sebagai modest fashion expert, seperti dikutip dari siaran persnya, Rabu (22/6/2022).

Dia menjelaskan, sebelumnya Togethere Summit diadakan pertama kali pada Desember 2021 secara virtual dengan 100 brand dari 7 negara sebagai peserta dan meraih atensi hingga 60 juta reach. Pada tahun 2022 ini, #Markamarie kembali menggelar event secara offline di dua kota yakni Istanbul dan Paris di akhir tahun mendatang. "Istanbul dipilih karena perannya yang penting di industri modest fashion dunia, menghubungkan benua Asia dan Eropa, dan juga dikenal sebagai salah satu pemasok terbesar produk modest fashion di dunia," jelasnya.

Sementara Indonesia merupakan salah satu market terbesar dan dikenal dengan kreativitas yang luar biasa. Kolaborasi Indonesia dan Turki diharapkan dapat memperkuat hubungan dua negara demi masa depan modest fashion yang lebih baik. "Kami juga berharap masa depan industri ini makin baik sehingga industri modest fashion bisa bertahan hingga masa mendatang, tidak hanya tren semata," jelasnya.