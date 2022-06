DOA khotmil Quran: Arab, latin, dan artinya akan dibahas dalam artikel kali ini. Khotmil atau khatam Alquran biasanya ditutup dengan doa-doa. Berisi permohonan agar ayat-ayat suci Alquran yang dibaca dapat menolong hingga akhirat kelak.

Berikut ini bacaan doa khotmil Quran: Arab, latin, dan artinya terjemahan bahasa Indonesia; sebagaimana dikutip dari iNews.id.

ุตูŽุฏูŽู‚ูŽ ุงู„ู„ู‡ู ุงู„ู’ุนูŽู„ููŠู‘ู ุงู„ู’ุนูŽุธููŠู’ู ู ูˆูŽุจูŽู„ู‘ูŽุบูŽ ุฑูŽุณููˆู’ู„ูู‡ู ุงู„ู’ุญูŽุจููŠู’ุจู ุงู„ู’ูƒูŽุฑููŠู’ู ู. ูˆูŽุนูŽู„ูŽู‰ ู ูุญูŽู ู‘ูŽุฏู ู ูู†ูŽู‘ุง ูˆูŽู ูู†ู’ูƒูู ู’ ุฃูŽูู’ุถูŽู„ูŽ ุงู„ุตู‘ูŽู„ูŽุงุฉู ูˆูŽุฃูŽุฒู’ูƒูŽู‰ ุงู„ุชู‘ูŽุญููŠู‘ูŽุฉู ูˆูŽุงู„ุชู‘ูŽุณู’ู„ููŠู’ู ู ูˆูŽุงู„ู’ุญูŽู ู’ุฏู ู„ูู„ู‘ูŽู‡ู ุฑูŽุจู‘ู ุงู„ู’ุนูŽุงู„ูŽู ููŠู’ู†ูŽ

Latin: Shadaqallaahul โ€˜aliyyul โ€˜adhiim wa ballagha rasuuluhul habiibul kariim. waโ€™alaa Muhammadin minnaa wa mingkum afdhalush shalaati wa azkat tahiyyati wat tasliimi walhamdu lillaahi rabbil โ€˜aalamiin.

Artinya: "Maha benar Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung, dan Rasul-Nya yang tercinta lagi mulia telah menyampaikan, dan atas nabi Muhammad, dari kami dan dari kamu semua, rahmat yang paling utama, kehormatan dan kesejahteraan yang paling suci, dan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.

ุงู„ู„ู‘ูŽู‡ูู ู‘ูŽ ุงู†ู’ููŽุนู’ู†ูŽุง ูˆูŽุงุฑู’ุญูŽู ู’ู†ูŽุง ูˆูŽุงุณู’ุชูุฑู’ู†ูŽุง ูˆูŽู†ูŽุฌู‘ูู†ูŽุง ุจูุญูŽู‚ู‘ู ุงู„ู’ู‚ูุฑู’ุฃูŽู†ู ุงู„ู’ุนูŽุธููŠู’ู ู. ูˆูŽูŠูŽุณู‘ูุฑู’ ู ูŽุง ูููŠู’ู‡ู ูŠูŽุงูƒูŽุฑููŠู’ู ู ูˆูŽุงุฑู’ุญูŽู ู’ ู ูุนูŽู„ู‘ูู ูŽู†ูŽุง ูˆูŽุงู„ู’ุญูŽุงุถูุฑููŠู’ู†ูŽ ูˆูŽุงุฑู’ุญูŽู ู’ ุฌูŽู ููŠู’ุนูŽ ุงู„ู’ู ูุณู’ู„ูู ููŠู’ู†ูŽ ูŠูŽุงูƒูŽุฑููŠู’ู ู

Arab-Latin: Allaahumman faโ€™naa warfaโ€™naa wasturnaa wanajjinaa bihaqqil qur-aanil โ€˜adhiimi. wa yassir maa fiihi yaa kariimu warham muโ€™allimanaa wal haadhiriina. warham jamiiโ€™al muslimiina yaa kariim.

Artinya: "Wahai Allah, berilah kami manfaat, rizki kami, tinggikanlah derajat kami, tutuplah keaiban kami, dan selamatkanlah kami berkat Al Qurโ€™an yang agung. Dan mudahkanlah apa yang ada di dalamnya. Wahai Dzat yang Maha Mulia, berilah rahmat kepada para guru kami dan semua yang hadir, berilah rahmat kepada semua umat Islam."

ุงู„ู„ู‘ูŽู‡ูู ู‘ูŽ ู ูŽุบู’ููุฑูŽุชููƒูŽ ุงูŽูˆู’ุณูŽุนู ู ูู†ู’ ุฐูู†ููˆู’ุจูู†ูŽุง ูˆูŽุฑูŽุญู’ู ูŽุชููƒูŽ ุงูŽุฑู’ุฌูŽู‰ ุนูู†ู’ุฏูŽู†ูŽุง ู ูู†ู’ ุงูŽุนู’ู ูŽุงู„ูู†ูŽุง

Latin: Allaahumma maghfiratuka au saโ€™u min dzunuu binaa warahmatuka arjaa โ€˜indanaa min aโ€™maalinaa.

Artinya: "Wahai Dzat yang Maha Mulia, Wahai Allah, ampunan Engkau lebih luas daripada dosa-dosa kami, rahmat Engkau lebih kami harapkan daripada semua amal kami."

ุงู„ู„ู‘ูŽู‡ูู ู‘ูŽ ุงู‡ู’ุฏูู†ูŽุง ุจูู‡ูุฏูŽุงูŠูŽุฉู ุงู„ู’ู‚ูุฑู’ุฃูŽู†ู ูˆูŽู†ูŽุฌู‘ูู†ูŽุง ู ูู†ูŽ ุงู„ู†ู‘ูŽุงุฑู ุจููƒูŽุฑูŽู ูŽุฉ ุงู„ู’ู‚ูุฑู’ุฃูŽู†ู ูˆูŽุงุฑู’ููŽุนู’ ุฏูŽุฑูŽุฌูŽุงุชูู†ูŽุง ุจูุจูŽุฑูŽูƒูŽุฉู ุงู„ู’ู‚ูุฑู’ุฃูŽู†ู ูˆูŽุงุฏู’ุฎูู„ู’ู†ูŽุง ุงู„ู’ุฌูŽู†ู‘ูŽุฉูŽ ุจูุดูŽููŽุงุนูŽุฉู ุงู„ู’ู‚ูุฑู’ุฃูŽู†ู. ูˆูŽุงุบู’ููุฑู’ ู„ูุฃูŽุญู’ูŠูŽุงุกูู†ูŽุง ูˆูŽุฃูŽู ู’ูˆูŽุงุชูู†ูŽุง ุจูุชูู„ูŽุงูˆูŽุฉู ุงู„ู’ู‚ูุฑู’ุฃูŽู†ู ูˆูŽุงู‚ู’ุถู ุญูŽุงุฌูŽุงุชูู†ูŽุง ุจูููŽุถููŠู’ู„ูŽุฉู ุงู„ู’ู‚ูุฑู’ุฃูŽู†ู

Latin: Allaahummah dinaa bihadiyatil qurโ€™aani wa najjinaa minannaari bikaramatil qur-aani warfaโ€™ darajaatinaa bibarakatil qurโ€™aani wa adkhilnal jannata bisyafaaโ€™atil qur-aani waghfir liahyaa inaa wa amwaatinaa bitilaawatil qur-aani waqdhi haajaatinaa bifadhiilatil qurโ€™aan.

Artinya: "Wahai Allah! berilah kami hidayah dengan hidayah Alquran, selamatkanlah kami dari api neraka dengan kemuliaan Alquran, angkatlah derajat kami dengan keberkahan Alquran, masukkanlah kami ke dalam surga dengan syafaat Alquran, ampunilah orang-orang yang hidup dan mati di antara kami dengan pembacaan Alquran, dan tunaikanlah segala hajat kami dengan keutamaan Alquran."

ุงู„ู„ู‘ูŽู‡ูู ู‘ูŽ ุจูุญูŽู‚ู‘ู ุงู„ู’ู‚ูุฑู’ุฃูŽู†ู ุงู„ู’ุนูŽุธููŠู’ู ู ุฃูŽู†ู’ ุชูŽูู’ุชูŽุญูŽ ู„ูŽู†ูŽุง ุจููƒูู„ู‘ู ุฎูŽูŠู’ุฑู. ูˆูŽุฃูŽู†ู’ ุชูŽุชูŽููŽุถู‘ูŽู„ูŽ ุนูŽู„ูŽูŠู’ู†ูŽุง ุจููƒูู„ู‘ู ุฎูŽูŠู’ุฑู ูˆูŽุฃูŽู†ู’ ุชูŽุฌู’ุนูŽู„ูŽู†ูŽุง ู ูู†ู’ ุฃูŽู‡ู’ู„ู ุงู„ู’ุฎูŽูŠู’ุฑู. ูˆูŽุฃูŽู†ู’ ุชูุนูŽุงู ูู„ูŽู†ูŽุง ูŠูŽุง ู ูŽูˆู’ู„ูŽุงู†ูŽุง ู ูุนูŽุงู ูŽู„ูŽุชูŽูƒูŽ ู„ูุฃูŽู‡ู’ู„ู ุงู„ู’ุฎูŽูŠู’ุฑู ูˆูŽุฃูŽู†ู’ ุชูŽุญู’ููŽุธูŽู†ูŽุง ูููŠู’ ุฃูŽุฏู’ูŠูŽุงู†ูู†ูŽุง ูˆูŽุฃูŽู†ู’ููุณูู†ูŽุง ูˆูŽุฃูŽูˆู’ู„ูŽุงุฏูู†ูŽุง ูˆูŽุฃูŽู ู’ูˆูŽุงู„ูู†ูŽุง ูˆูŽุฃูŽู‡ู’ู„ูู†ูŽุง. ูˆูŽุฃูŽุตู’ุญูŽุงุจูู†ูŽุง ู ูู†ู’ ูƒูู„ู‘ู ู ูุญู’ู†ูŽุฉู ูˆูŽููุชู’ู†ูŽุฉู ูˆูŽุถูŽูŠู’ุฑู ุฅูู†ู‘ูŽูƒูŽ ุนูŽู„ูŽู‰ ูƒูู„ู‘ู ุดูŽูŠู’ุกู ู‚ูŽุฏููŠู’ุฑูŒ

Latin: Allaahumma bihaqqil qur-aanil โ€˜adhiimi an taftaha lanaa bikulli khairin. wa an tatafadh-dhala โ€˜alainaa bikulli khairin wa an tajโ€™alnaa min ahlil khair. wa an tuโ€™aamilanaa yaa maulaanaa muโ€™aa malataka li-ahlil khair. wa an tahfadhanaa fii adyaa ninaa wa anfusanaa wa aulaa dinaa wa amwaalinaa wa ahliinaa. wa ash-haabinaa min kulli mihnatin wa fitnatin wa dhairin innaka โ€˜alaa kulli syai-in qadiirun.

Artinya: "Wahai Allah! berkat Al Qurโ€™an yang mulia ini, bukakanlah untuk kami segala kebaikan, berikanlah kepada kami keutamaan dengan segala kebaikan, jadikanlah kami termasuk ahli kebaikan, perlakukanlah kami wahai Tuhan kami, seperti perlakukan Engkau terhadap ahli kebaikan, peliharalah kami tetap pada agama kami, jiwa kami, anak-anak kami, harta-harta kami, sanak keluarga kami, dan sahabat-sahabat kami dari setiap cobaan dan ujian serta bahaya, sesungguhnya Engkau Maha kuasa atas segala sesuatu."

ุงู„ู„ู‘ูŽู‡ูู ู‘ูŽ ุงุฑู’ุญูŽู ู’ู†ูŽุง ุจุงู„ู‚ูุฑู’ุกูŽุงู†ู ูˆูŽุงุฌู’ุนูŽู„ู‡ู ู„ูŽู†ูŽุง ุฅูู ูŽุงู ุงู‹ ูˆูŽู†ููˆุฑุงู‹ ูˆูŽู‡ูุฏู‹ู‰ ูˆูŽุฑูŽุญู’ู ูŽุฉู‹ Latin: Allaahummar hamnaa bil qur-aan wajโ€™alhu lanaa imaamaw wa nuuraw wa hudaw wa rahmah. Artinya: "Wahai Allah, limpahkanlah kami rahmat berkat Al Qurโ€™an, dan jadikanlah ia imam, cahaya, petunjuk, dan rahmat bagi kami." ุงู„ู„ู‘ูŽู‡ูู ู‘ูŽ ุฐูŽูƒู‘ูุฑู’ู†ูŽุง ู ูู†ู’ู‡ู ู ูŽุงู†ูŽุณููŠู’ู†ูŽุง ูˆูŽุนูŽู„ู‘ูู ู’ู†ูŽุง ู ูู†ู’ู‡ู ู ูŽุงุฌูŽู‡ูู„ู’ู†ูŽุง ูˆูŽุงุฑู’ุฒูู‚ู’ู†ูŽุง ุชูู„ุงูŽูˆูŽุชูŽู‡ู ุขู†ูŽุงุกูŽ ุงู„ู„ู‘ูŽูŠู’ู„ู ูˆูŽุฃูŽุทู’ุฑูŽุงููŽ ุงู„ู†ู‘ูŽู‡ูŽุงุฑู ูˆูŽุงุฌู’ุนูŽู„ู’ู‡ู ู„ูŽู†ูŽุง ุญูุฌู‘ูŽุฉู‹ ูŠูŽุงุฑูŽุจู‘ูŽ ุงู„ุนูŽุงู„ูŽู ููŠู†ูŽ Latin: Allaahumma dzakkirnaa minhu maa nasiinaa wa โ€˜allimnaa minhu maa jahilnaa, warzuqnaa tilaawatahu aanaa allaili wa athrafan nahaari wajโ€™alhu hujjatan lanaa yaa rabbal โ€˜aalamiina. Artinya: "Wahai Allah, ingatkanlah kami apa yang kami lupa dari Al Qur'an, ajarkanlah kami apa yang tak kami ketahui dari Al Qurโ€™an, berilah kami karunia untuk dapat membacanya malam maupun siang hari, dan jadikanlah ia hujah bagi kami, wahai Pemelihara alam." ูˆูŽุตูŽู„ู‘ูŽู‰ ุงู„ู„ู‡ู ุนูŽู„ูŽู‰ ุฎูŽูŠู’ุฑู ุฎูŽู„ู’ู‚ูู‡ู ุณูŽูŠู‘ูุฏูู†ูŽุง ู ูุญูŽู ู‘ูŽุฏู ูˆูŽุนูŽู„ูŽู‰ ุงูŽู„ูู‡ู ูˆูŽุตูŽุญู’ุจูู‡ู ุงูŽุฌู’ู ูŽุนููŠู’ู†ูŽ. ุณูุจู’ุญูŽุงู†ูŽ ุฑูŽุจู‘ููƒูŽ ุฑูŽุจู‘ู ุงู„ู’ุนูุฒู‘ูŽุฉู ุนูŽู ู‘ูŽุง ูŠูŽุตููููˆู’ู†ูŽ ูˆูŽุณูŽู„ูŽุงู ูŒ ุนูŽู„ูŽู‰ ุงู„ู’ู ูุฑู’ุณูŽู„ููŠู’ู†ูŽ ูˆูŽุงู„ู’ุญูŽู ู’ุฏู ู„ูู„ู‘ูŽู‡ู ุฑูŽุจู‘ู ุงู„ู’ุนูŽุงู„ูŽู ููŠู’ู†ูŽ Latin: Wa shallallaahu โ€˜alaa khairi khalqihii sayyidinaa Muhammadin wa โ€˜alaa aalihi wa shahbihi ajmaโ€™iin. Subhaana rabbka rabbil โ€˜izzati โ€˜ammaa yashifuun wa salaamun โ€˜alal mursaliina walhamdu lillaahi rabbil โ€˜aalamiin. Artinya: "Maha Suci Tuhanmu, yang memiliki keperkasaan dari apa yang mereka katakan. Dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul. Dan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam." Demikian doa khotmil Quran: Arab, latin, dan artinya. Allahu a'lam bisshawab.