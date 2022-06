MENTERI Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas bertemu dua hafiz Indonesia yakni Jihan Afifah dan Lalu Muhammad Khairurrazaq Al-Hafizi. Keduanya menjadi juara di ajang MTQ Internasional di Amerika Serikat.

Tiba di Kantor Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Senin 27 Juni 2022 siang, dua duta Indonesia di ajang The American International Tibyan Competition for the Quran and Its Recitations tersebut dihadiahi kembang dan diberi bonus uang apresiasi.

Baca juga: Selamat! 2 Hafiz Indonesia Raih Juara MTQ Internasional di AmerikaÂ

Pertemuan Menag dengan dua hafiz yang telah mengharumkan nama Indonesia di ajang MTQ internasional itu berlangsung akrab. Dalam pertemuan dengan Gus Menteri, keduanya didampingi orangtua. Jihan Afifah didampinggi orangtuanya Yusrizal dan Wisneli. Begitu juga dengan Khairurrazaq Al-Hafiz, didampinggi Lalu Muhibbar dan Hikmah.

Kepada Menag, Jihan Afifah mengatakan di ajang yang diikuti peserta dari 22 negara itu dirinya berhasil meraih juara 2 dalam lomba hafalan 30 juz. Sementara Khairurrazaq Al-Hafizi dipilih juri sebagai Peserta Suara Terbaik dan didaulat tampil di acara penutupan ajang bergensi tersebut.

"Ini pengalaman pertama saya mengikuti lomba hafalan tingkat internasional. Alhamdulillah saya meraih juara 2 hafalan 30 juz. Sedangkan juara 1 diraih peserta asal Mesir," kata Jihan, seperti dikutip dari Kemenag.go.id, Selasa (28/6/2022).

"Alhamdulillah. Awalnya saya enggak menyangka berhasil mendapat juara 2. Soalnya saya sempat terlambat datang saat lomba. Habis dari bandara, kami ke hotel dan langsung ke lokasi acara. Meski lelah dalam perjalanan, alhamdulillah bisa memberikan yang terbaik," sambung Jihan.

Baca juga: 5 Fakta Hafiz Indonesia Juara MTQ Internasional di Amerika, Terpilih sebagai Pemilik Suara TerbaikÂ

Jihan menceritakan dalam ajang yang digelar di Diyanet Center of America di Maryland ia meraih posisi kedua dengan selisih poin yang sangat tipis dari juara pertama hafizah asal Mesir. Sementara di kategori putra, juara pertama diraih hafiz tuan rumah Amerika Serikat.

"Alhamdulillah ini prestasi yang luar biasa. Saya senang sekali bertemu dengan Mas dan Mbak yang telah berhasil menoreh prestasi di ajang lomba hafalan 30 juz tingkat internasional. Meski mendapat juara kedua menurut saya itu merasa seperti juara pertama. Saya minta Kemenag untuk terus meningkatkan pengalaman qari dan hafiz di ajang internasional lainnya," ujar Menag Yaqut.

Dengarkan Murrotal Al-Qur'an di Okezone.com, Klik Tautan Ini: https://muslim.okezone.com/alquran

Usai bertemu Menag, Jihan mengaku merasa terhormat dan bahagia. "Saya merasa terhormat dan bahagia bisa bertemu dengan Menteri Agama. Saya senang sekali," kata Jihan yang merupakan mahasiswi sementer V jurusan Syariah Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) Jakarta. Alumni SMPIT Darul Quran Mulia, Gunung Sindur, Bogor, ini mengaku sudah menghafal Alquran sejak 2012 dan berhasil menyetor hafalan 30 juz pada 2015. Menurut dia, kunci menghafal Alquran adalah lingkungan. Baca juga: Kemenag: Indonesia Siap Jadi Tuan Rumah MTQ Internasional 2023 "Lingkungan sangat memengaruhi seseorang dalam menghafal Alquran. Saya menghafal Alquran itu di pesantren, di mana dalam satu hari itu ada tiga kali halakah, yaitu usai Sholat Subuh, Ashar, dan Magrib. Mekanismenya usai Subuh setoran hafalan baru, usai Ashar mengulangi hafalan, dan usai Magrib menyiapkan hafalan yang akan disetor besok," kata mahasiswi kelahiran Jakarta 9 April 2000 ini. Jihan Afifah juga merupakan juara 1 cabang Tafsir Alquran Bahasa Arab pada STQ Nasional di Sofifi, Maluku Utara, tahun 2021. "Harapan saya, Kemenag bisa mengajak saya kembali untuk mengikuti perlombahan hafalan Alquran tingkat internasional selanjutnya," ucap Jihan. Sementara Khairurrazaq al-Hafizi juara tiga STQ Nasional di Maluku Utara 2021 mengaku pernah mengikuti perlombaan ajang internasional, di antaranya di Iran dan Jakarta. Ia sudah menekuni hafalan Alwuran sejak duduk di bangku sekolah dasar dan hafal 30 juz saat kelas 1 aliyah. Baca juga: Barakallah! Hafizah Indonesia Juara MTQ Internasional di Rusia Di ajang The American International Tibyan Competition for the Quran and Its Recitations, Khairurrazaq mengaku ada kesalahan saat mengikuti lomba sehingga tidak berhasil meraih juara. "Saat lomba, saya ada kesalahan, sehingga saya tidak berhasil meraih juara. Namun saya dipilih juri sebagai Peserta Suara Terbaik dan didaulat tampil di acara penutupan. Saat itu saya membacakan Surat Al Furqan Ayat 61–71 di penutupan The American International Tibyan Competition for the Quran and Its Recitations," kata Khairurrazaq. "Saya bersyukur Pak Menteri Agama memberikan apresiasi dan mengundang kami untuk datang ke Kantor Kementerian Agama. Mudah-mudahan keberkahan buat kita semua," tandasnya.