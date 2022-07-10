AMALAN dzikir dan doa setelah Sholat Dzuhur sangat penting diketahui kaum Muslimin. Amalan ini tentu akan membuat umat Islam makin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan melaksanakan sholat dan berdzikir. Dzikir bisa dilakukan kapan saja, termasuk setelah Sholat Dzuhur.
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Lantas, bagaimana amalan dzikir dan doa setelah Sholat Dzuhur? Mari simak ulasan berikut ini, sebagaimana telah Okezone himpun.
Berdzikir dan berdoa memiliki keutamaan yang luar biasa, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam dalam hadis riwayat Abu Hurairah berikut ini:
قال صلى الله عليه وسلم من سبح دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد ثلاثا وثلاثين وكبر ثلاثا وثلاثين وختم المائة بلا إله إلا الله لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر
Artinya: "Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam bersabda: 'Siapa yang bertasbih, bertahmid, dan bertakbir setelah sholat sebanyak 33 kali dan menutupnya dengan membaca La ilaha illallah la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir, maka dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan'." (HR Malik)
Sedangkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam bersabda:
"Diriwayatkan dari Samurah bin Jundub berkata: Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam bersabda, 'Ucapan yang paling dicintai oleh Allah ada empat hal yaitu, Subhanallah, wal hamdulillah, wa laa ilaha illallah, wallahu akbar.' Keempat kalimat ini boleh dimulai sesuai yang ia kehendaki." (HR Imam Muslim)
Berikut adalah bacaan dzikir dan doa setelah Sholat Dzuhur yang bisa kaum Muslimin amalkan:
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1. Bacaan dzikir, tasbih, tahmid, takbir
سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ الله، وَاللهُ أَكْبَرُ
“Subhanallah wal hamdulillah wa laa ilaha illallah wallahu akbar.” (HR. Ath-Thabari, dengan Sanad Hasan)
2. Membaca Ayat Kursi
Ayat Kursi merupakan salah satu ayat yang bisa anda gunakan untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala mara bahaya.
ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَىُّ ٱلْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُۥ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۗ مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ ۖ وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ ٱلْعَلِىُّ ٱلْعَظِيمُ
“Allāhu lā ilāha illā huw, al-ḥayyul-qayyụm, lā ta`khużuhụ sinatuw wa lā na`ụm, lahụ mā fis-samāwāti wa mā fil-arḍ, man żallażī yasyfa'u 'indahū illā bi`iżnih, ya'lamu mā baina aidīhim wa mā khalfahum, wa lā yuḥīṭụna bisyai`im min 'ilmihī illā bimā syā`, wasi'a kursiyyuhus-samāwāti wal-arḍ, wa lā ya`ụduhụ ḥifẓuhumā, wa huwal-'aliyyul-'aẓīm.”
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