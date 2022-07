JAWED Karim adalah sosok penting di balik YouTube. Pria Muslim genius ini menjadi satu dari tiga pendiri situs berbagi video tersebut bersama Chad Hurley dan Steven Chen.

Ternyata ada fakta-fakta menarik di balik sosok pintar Jawed Karim si pendiri YouTube. Apa saja? berikut ini beberapa di antaranya, sebagaimana telah Okezone himpun.

1. Lahir dari Keluarga Muslim

Dilansir laman Nytimes, Jawed Karim berasal dari keluarga Muslim. Ia lahir di Kota Merseburh, Jerman, pada 28 Oktober 1979. Jawed merupakan seorang Muslim yang memiliki darah keturunan Bangladesh dan Jerman dari kedua orangtuanya.

Ayahnya, Naimul Karim, adalah seorang peneliti di 3M. Sementara ibunya, Christine Karim, merupakan asisten profesor penelitian biokimia di University of Minnesota.

Ayah Jawed Karim lahir di Jerman Timur pada tahun 1979. Keluarganya pindah ke Jerman Barat setahun kemudian. Kemudian pindah lagi ke Saint Paul, Minnesota, Amerika Serikat, pada tahun 1992.

2. Genius tapi sempat di-DO



Setelah lulus dari sekolah menengah atas, Jawed Karim memilih melanjutkan kuliah di University of Illinois di Urbana-Champaign. Alasannya karena di kampus itulah asal pendiri Netscape, Marc Andreessen, dan lainnya yang melahirkan situs-situs populer.

"Bukannya saya ingin menjadi Marc Andreessen berikutnya, tetapi akan menyenangkan berada di tempat yang sama," kata Jawed Karim.

Sayangnya pada tahun 2000, dia di-drop out. Lalu pergi ke Silicon Valley untuk bergabung dengan PayPal.

Jawed Karim kemudian menyelesaikan gelar sarjananya dengan mengambil beberapa kursus secara daring dan beberapa di Universitas Santa Clara.

3. Orang pertama unggah video di YouTube

Jawed Karim diketahui memiliki latar belakang sebagai ahli perangkat lunak. Dia pun menjadi orang pertama yang mengunggah video di YouTube.

Melalui kanal miliknya, Jawed Karim pada 23 April 2005 mengunggah video berjudul 'Me at the Zoo' atau 'Saya di Kebun Binatang'. Ini menjadi video pertama yang diunggah ke YouTube.

Memiliki durasi 19 detik, video tersebut menampilkan Jawed Karim melakukan reportase di dengan latar belakang gajah-gajah di dalam kandang. Hingga kini video itu setidaknya telah ditonton sebanyak 238.168.178 kali.

4. Sempat kerja bareng di PayPal

Jawed Karim adalah satu dari tiga pendiri YouTube yakni Chad Hurley dan Steven Chen. Ketiganya bertemu ketika bekerja di PayPal, perusahaan pembayaran secara daring yang didirikan Elon Musk dan kerabat-kerabatnya.

Ketika pada tahun 2002 PayPal dibeli eBay senilai USD1,5 miliar, Jawed Karim dan dua rekannya ikut mendapat keuntungan. Mereka lalu membicarakan membuat perusahaan sendiri. Hingga pada 2005 ketiganya memutuskan keluar dari PayPal.

5. Cetuskan ide YouTube tempat berbagi video

Dalam pembuatan YouTube, Jawed Karim menyumbangkan beberapa ide penting tentang situs tempat pengguna dapat berbagi video. Sementara Chad Hurley dan Steven Chen membangun perusahaan dan kemudian menjadikannya sebagai media populer.

Sampai pada suatu saat YouTube pun menjadi sangat terkenal. Ini kemudian menarik minat perusahaan raksasa Google hingga berhasil mengakuisisinya pada tahun 2006 dengan harga USD1,65 miliar. Ini membuat Jawed Karim dan rekan-rekannya menjadi orang kaya mendadak.

Allahu a'lam bisshawab.

