UCAPAN tahun baru Islam 2022 atau 1 Muharram 1443 Hijriah ternyata dicari banyak orang. Bisa dikirim kepada kerabat, sanak saudara, atau rekan-rekan melalui pesan singkat. Membuat hari penting ini menjadi lebih berkesan.

Dalam penanggalan hijriah (kalender Islam), Muharram merupakan bulan pertama yang termasuk bulan-bulan haram (Ashurul Hurum) yang diagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala.

Apa yang membuat bulan Muharram begitu istimewa? Berikut firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Surah At-Taubah Ayat 36:

إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِى كِتَٰبِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَآ أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا۟ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ۚ

"Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu." (QS At-Taubah: 36)

Perayaan tahun baru Islam pun biasanya diisi beragam kegiatan yang bermanfaat, seperti mengaji bersama, memanjatkan doa, atau memberikan kalimat ucapan selamat kepada sesama saudara Muslim.

Nah, jika Anda sedang mencari ide mengenai rangkaian kata-kata untuk memberikan ucapan selamat tahun baru Islam atau membuat status di berbagai media sosial, berikut beberapa di antaranya, seperti telah Okezone himpun.

1. Mengawali datangnya Tahun Baru Islam 1444H, marilah niatkan diri untuk hijrah dari kegelapan agar bisa meraih cahaya Islami. Semoga tahun ini kita bisa meraih kesuksesan. Aamiin Allahumma aamiin.

2. Selamat Tahun Baru Islam 1 Muharam 1444H. Semoga amal ibadah selama 1 tahun ini diterima dan dibukakan pintu amal yang baru.

3. Bulan Muharram menjadi permulaan tahun yang baik. Awal dari segala kebangkitan dan kebaruan dalam segala aspek kehidupan. Jadikan pengingat diri untuk istikamah dalam berhijrah menjadi versi yang lebih baik lagi. Selamat tahun baru Islam 1444H.

4. Hari berganti, bulan berganti, tahun pun berganti. Tahun baru, harapan baru. Tetap semangat. Masa lalu adalah kenangan, hari ini adalah goresan, hari esok adalah harapan. Selamat Tahun Baru Islam 1444H. Selamat tinggal kenangan, selamat datang harapan.

5. Tahun Baru Islam 2022 berarti tujuan baru, semangat baru, dan tantangan hidup baru untuk kita semua. Selamat tahun baru Islam 1444H.

6. Cahaya Muharram mulai menyinari fajar. Mari awali Muharram dengan doa dan salawat atas Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam.

7. Saat tahun baru hijriah dimulai, marilah kita berdoa semoga tahun ini menjadi tahun yang penuh damai, kebahagiaan dan kelimpahan teman baru.

8. Wish you a happy Islamic new year 2022. Selamat Tahun Baru Islam 1444H.

9. Biarlah semua kotoran kehidupan disingkirkan, biarkan matahari baru membawa kehidupan baru. Semoga semua dosa diubah menjadi kebajikan hari ini. Selamat tahun baru 1444H untuk semua.

10. Selamat tahun baru Islam 1444H. Semoga tahun ini kita bisa makin memperkuat keislaman kita. Lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.

Allahu a'lam bisshawab.