MEMBANGGAKAN! Santri asal Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, bernama MA Gymnastiar Putra jadi rebutan kampus-kampus top dunia. Ia berhasil diterima 11 kampus di luar negeri; mulai Amerika, Australia, hingga Belanda di Benua Eropa.

Namun, Putra memutuskan melanjutkan jenjang kuliah di Colorado School of Mines, Amerika Serikat. Ia memilih jurusan teknik pertambangan.

Siswa yang lulus dari Madrasah Bertaraf Internasional (MBI) Amanatul Ummah tahun pelajaran 2021/2022 ini mengaku memang sangat berkeinginan belajar di luar negeri.

"Mulai kecil saya memang ingin belajar ke luar negeri. Jadi motivasi kuat untuk belajar ke luar negeri itulah yang mendorong saya untuk belajar di MBI Amanatul Ummah. Madrasah yang telah mengantarkan santrinya untuk melanjutkan kuliah di berbagai negara yang tersebar di benua Eropa, Australia, Asia, dan Afrika," ungkapnya, dikutip dari nu.or.id, Kamis (4/8/2022).

Ia menjelaskan, dirinya memilih Colorado School of Mines karena ingin berkontribusi untuk Indonesia dalam sektor pertambangan. Tentunya dengan memperbaiki masalah yang ada di pertambangan Tanah Air.

Bagi dirinya, pilihan belajar di universitas dengan jurusan teknik pertambangan nomor satu di dunia merupakan salah satu cara terbaik mempersiapkan diri memperbaiki sektor pertambangan di dalam negeri.

"Jadi dengan belajar di universitas ini, saya bisa mendapatkan ilmu yang tidak bisa saya dapatkan di Indonesia, dan membawanya kembali untuk menerapkannya guna menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada (di Indonesia)," paparnya.

Santri asal Kabupaten Banyuwangi ini tercatat pernah menorehkan banyak prestasi tingkat internasional. Di antaranya, juara 1 lomba bahasa Inggris tingkat Internasional di ajang FISO USA 2022, juara 1 invention competition di ajang UNIPO USA 2022.

Kemudian menjadi delegasi terbaik di International MUN 102.0 2022 sebagai The Honorable Mention UNESCO, dan Bronze Medal LKTI International di ajang YISF 2022.

Adapun 11 kampus top dunia yang telah menerima santri kelahiran 13 Mei 2003 ini adalah Colorado School of Mines (Mining Engineering), Curtin University (Mining Engineering), University of Western Australia (Mining Engineering).

Lalu ada University of Arizona (Mining Engineering), Wageningen University of Research (Environmental Science), Arizona State University, Oregon State University, Kent State University, Saint Louis University, University of North Dakota, dan University of Cincinnati.