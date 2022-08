OOTD hijab cantik ke kantor ala TikToker Vina Muliana bisa kamu jadikan inspirasi dalam bergaya. Nama Vina Muliana sendiri dikenal luas publik usai membagikan konten tips bekerja di BUMN.

Disusul dengan konten-konten seputar dunia kerja lainnya yang inspiratif, Vina Muliana akhirnya mendapat penghargaan Best of Learning And Education dari TikTok Awards Indonesia 2021. Tak hanya itu saja, wanita cantik ini juga berhasil masuk daftar Forbes 30 Under 30 Asia.

Selain kisah dan pengalamannya yang menginspirasi, gaya penampilan None Jakarta 2014 ini juga turut menjadi teladan bagi para hijaber. Terlebih, ia pernah menjadi model catwalk di acara Indonesia Fashion Week 2018. Tentu saja mix and match outfit-nya selalu ciamik.

Berikut 5 OOTD hijab cantik ke kantor ala TikToker Vina Muliana yang bisa kamu jadikan inspirasi, dikutip dari unggahan di akun Instagram-nya @vinamuliana.

1. Cewek bumi

Vina Muliana nampaknya lebih sering tampil simpel dengan warna-warna earth tone ala cewek bumi. Di sini dia memadukan kemeja lengan panjang dengan straight pants berwarna krem dan high heels pita berwarna coklat.

Supaya lebih modis, Vina mengeluarkan sebagian sisi kemeja dan membiarkan sebagiannya lagi dimasukkan ke dalam celana untuk memberi statement. Kalung yang unik tak terlewatkan dipakai sebagai aksesori. Dilengkapi tas jinjing yang cantik, penampilan Vina pun semakin ciamik.

Soal hijab, simpel saja. Dia memilih model segi empat dengan warna yang senada dengan celananya. Kemudian di-styling ikat ke belakang untuk memberi kesan rapi yang elegan. Outfit ini sekilas memang terlihat simpel, namun tetap modis, bukan?

2. Dress coklat

Kalau ingin tampil anggun, kamu juga bisa ikuti gaya Vina Muliana yang satu ini. Dia tampil cantik dalam balutan gamis coklat dengan aksen kerah bertumpuk dan pita di sisi perut sebagai pemanisnya.

Agar tetap tertutup, Vina memadukan outfitnya dengan inner hitam serta straight pants berwarna coklat yang lebih tua agar warnanya tidak 'mati'. Sementara untuk alas kaki, Vina memilih high heels beraksen berlian untuk memberi kesan fancy.

Soal hijab masih dengan styling yang sama, diikat rapi ke belakang yang terlihat praktis, namun tampak manis di wajahnya. Outfit ini juga bisa kamu pakai saat pergi ke acara formal, loh. So pretty!

3. Outer tartan Tampil lebih modis, Vina Muliana memadukan kemeja putih dengan pegged pants hitam dan outer tartan hijau tosca. Kali ini high heels yang dipilih berwarna senada dengan tote bag-nya. Sementara soal hijab, dia memilih warna abu-abu yang di-styling rapi ikat ke belakang. Ya, meski terkesan sedikit menabrak warna, tapi penampilan Vina ini tetap enak dipandang, bukan? Kesan kasual, namun elegan pun turut terpancar dari penampilannya. Vina memang tak pernah gagal memadupadankan busana. "Kak vina cantikk bangeet," tulis @nur**** di kolom komentar. 4. Tunik tartan Kamu juga bisa tampil ciamik dalam balutan tunik, seperti gaya Vina Muliana yang satu ini. Dia memilih tunik hitam berkerah putih dengan motif tartan beraksen kerut dan ruffle di bagian pinggang. Untuk bawahannya, Vina memilih pegged pants hitam dan high heels berwarna senada untuk memberi kesan girly yang elegan. Dipadukan dengan tas Prada yang fancy, penampilannya pun semakin classy. Perfect! 5. Simpel tetap modis Vina Muliana kali ini memakai atasan dengan motif yang unik dan straight pants berwarna taupe. Ya, motif unik dengan dua sisi berbeda di bagian kemeja itu memberi kesan modis yang manis pada penampilannya yang minimalis. Styling hijabnya masih sama, bergaya praktis dengan mengikat kedua sisi hijab ke belakang agar tampilanya lebih rapi. Dipadukan dengan high heels hitam dari Tory Burch, penampilan Vina pun makin sempurna. Seleb TikTok ini memang patut dijadikan inspirasi bagi anak muda.