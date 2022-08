BACAAN doa agar semangat menjalani hari Senin lengkap teks Arab, latin, terjemahan Indonesia akan dibahas dalam artikel kali ini. Sangat penting diamalkan karena membuat diri menjadi lebih baik, terutama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.

Dengan mengawali hari Senin menggunakan doa bisa membuat pekan tersebut menjadi lebih berfaedah. Jika demikian, Insya Allah hari-hari selanjutnya bakal lebih giat dijalani.

Baca juga: Viral Pedagang Asongan Menang Challenge Sambung Ayat Alquran, Suaranya Bikin Takjubย

Keutamaan Hari Senin

Dikutip dari laman Rumaysho, dai muda asal Yogyakarta Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal M.Sc mengungkapkan ada keutamaan hari Senin yang sangat sayang jika tidak diisi dengan amalan salih seperti doa-doa.

Dari Abu Qatadah Al-Anshari radhiyallahu โ€˜anhu, Rasulullah Shallallahu โ€˜alaihi wa sallam pernah ditanya mengenai puasa pada hari Senin, lantas beliau menjawab:

ุฐูŽุงูƒูŽ ูŠูŽูˆู’ู ูŒ ูˆูู„ูุฏู’ุชู ูููŠู‡ู ูˆูŽูŠูŽูˆู’ู ูŒ ุจูุนูุซู’ุชู ุฃูŽูˆู’ ุฃูู†ู’ุฒูู„ูŽ ุนูŽู„ูŽู‰ู‘ูŽ ูููŠู‡ู

"Hari tersebut adalah hari aku dilahirkan, hari aku diutus atau diturunkannya wahyu untukku." (HR Muslim nomor 1162)

Dari Abu Hurairah radhiyallahu โ€˜anhu, Rasulullah Shallallahu โ€˜alaihi wa sallam bersabda:

ุชูุนู’ุฑูŽุถู ุงู„ุฃูŽุนู’ู ูŽุงู„ู ูŠูŽูˆู’ู ูŽ ุงู„ุงูุซู’ู†ูŽูŠู’ู†ู ูˆูŽุงู„ู’ุฎูŽู ููŠุณู ููŽุฃูุญูุจู‘ู ุฃูŽู†ู’ ูŠูุนู’ุฑูŽุถูŽ ุนูŽู ูŽู„ูู‰ ูˆูŽุฃูŽู†ูŽุง ุตูŽุงุฆูู ูŒ

"Berbagai amalan dihadapkan (pada Allah) pada hari Senin dan Kamis, maka aku suka jika amalanku dihadapkan sedangkan aku sedang berpuasa." (HR Tirmidzi nomor 747 dan An-Nasa'i: 2360. Al Hafizh Abu Thahir mengatakan sanad hadis ini hasan. Asal hadis ini ada di kitab Shahih Muslim nomor 2565)

Baca juga: Kisah Tobat Penjahat yang Merampok Syekh Abdul Qadir al-Jailaniย

Dari โ€˜Aisyah radhiyallahu โ€˜anha, beliau mengatakan:

ุฅูู†ู‘ูŽ ุฑูŽุณููˆู„ูŽ ุงู„ู„ู‘ูŽู‡ู -ุตู„ู‰ ุงู„ู„ู‡ ุนู„ูŠู‡ ูˆุณู„ู - ูƒูŽุงู†ูŽ ูŠูŽุชูŽุญูŽุฑู‘ูŽู‰ ุตููŠูŽุงู ูŽ ุงู„ุงูุซู’ู†ูŽูŠู’ู†ู ูˆูŽุงู„ู’ุฎูŽู ููŠุณู.

"Rasulullah Shallallahu โ€˜alaihi wa sallam biasa menaruh pilihan berpuasa pada hari Senin dan Kamis." (HR An-Nasa'i: 2362 dan Ibnu Majah: 1739. Al Hafizh Abu Thahir mengatakan sanad hadis ini hasan)

Dengarkan Murrotal Al-Qur'an di Okezone.com, Klik Tautan Ini: https://muslim.okezone.com/alquran

Adapun doa-doa yang bisa dibaca agar semangat menjalani hari Senin adalah sebagai berikut, seperti telah Okezone himpun:

Doa Pagi Hari

Ketika pagi, Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam membaca dzikir berikut ini satu kali bakda Sholat Subuh:

ุฃูŽุตู’ุจูŽุญู’ู†ูŽุง ูˆูŽุฃูŽุตู’ุจูŽุญูŽ ุงู„ู’ู ูู„ู’ูƒู ู„ูู„ู‘ูŽู‡ูุŒ ูˆูŽุงู„ู’ุญูŽู ู’ุฏู ู„ูู„ู‘ูŽู‡ูุŒ ู„ุงูŽ ุฅูู„ูŽู€ู‡ูŽ ุฅูู„ุงู‘ูŽ ุงู„ู„ู‡ู ูˆูŽุญู’ุฏูŽู‡ู ู„ุงูŽ ุดูŽุฑููŠู’ูƒูŽ ู„ูŽู‡ูุŒ ู„ูŽู‡ู ุงู„ู’ู ูู„ู’ูƒู ูˆูŽู„ูŽู‡ู ุงู„ู’ุญูŽู ู’ุฏู ูˆูŽู‡ููˆูŽ ุนูŽู„ูŽู‰ ูƒูู„ู‘ู ุดูŽูŠู’ุกู ู‚ูŽุฏููŠู’ุฑู. ุฑูŽุจูู‘ ุฃูŽุณู’ุฃูŽู„ููƒูŽ ุฎูŽูŠู’ุฑูŽ ู ูŽุง ูููŠู’ ู‡ูŽุฐูŽุง ุงู„ู’ูŠูŽูˆู’ู ู ูˆูŽุฎูŽูŠู’ุฑูŽ ู ูŽุง ุจูŽุนู’ุฏูŽู‡ูุŒ ูˆูŽุฃูŽุนููˆู’ุฐู ุจููƒูŽ ู ูู†ู’ ุดูŽุฑูู‘ ู ูŽุง ูููŠู’ ู‡ูŽุฐูŽุง ุงู„ู’ูŠูŽูˆู’ู ู ูˆูŽุดูŽุฑูู‘ ู ูŽุง ุจูŽุนู’ุฏูŽู‡ูุŒ ุฑูŽุจูู‘ ุฃูŽุนููˆู’ุฐู ุจููƒูŽ ู ูู†ูŽ ุงู„ู’ูƒูŽุณูŽู„ู ูˆูŽุณููˆู’ุกู ุงู„ู’ูƒูุจูŽุฑูุŒ ุฑูŽุจูู‘ ุฃูŽุนููˆู’ุฐู ุจููƒูŽ ู ูู†ู’ ุนูŽุฐูŽุงุจู ูููŠ ุงู„ู†ู‘ูŽุงุฑู ูˆูŽุนูŽุฐูŽุงุจู ูููŠ ุงู„ู’ู‚ูŽุจู’ุฑู.

Ash-bahnaa wa ash-bahal mulku lillah walhamdulillah, laa ilaha illallah wahdahu laa syarika lah, lahul mulku walahul hamdu wa huwa โ€˜ala kulli syai-in qodir. Robbi as-aluka khoiro maa fii hadzal yaum wa khoiro as u โ€™dahu, wa aโ€™udzu bika min syarri maa fii hadzal yaum wa syarri as u โ€™dahu. Robbi aโ€™udzu bika minal kasali as u-il kibar. Robbi aโ€™udzu bika min โ€˜adzabin fin naari wa โ€˜adzabin fil qobri.

Artinya: "Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah, segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya pujian. Dia-lah Yang Mahakuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepada-Mu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepada-Mu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepada-Mu dari siksaan di Neraka dan siksaan di kubur." (Dibaca pagi satu kali. HR Muslim 4/2088)

Ketika pagi, Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam juga membaca:

ุงูŽู„ู„ู‘ูŽู‡ูู ู‘ูŽ ุจููƒูŽ ุฃูŽุตู’ุจูŽุญู’ู†ูŽุงุŒ ูˆูŽุจููƒูŽ ุฃูŽู ู’ุณูŽูŠู’ู†ูŽุงุŒ ูˆูŽุจููƒูŽ ู†ูŽุญู’ูŠูŽุงุŒ ูˆูŽุจููƒูŽ ู†ูŽู ููˆู’ุชู ูˆูŽุฅูู„ูŽูŠู’ูƒูŽ ุงู„ู†ู‘ูุดููˆู’ุฑู

Allahumma bika ash-bahnaa wa bika amsaynaa wa bika nahyaa wa bika namuutu wa ilaikan nusyuur.

Artinya: "Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendak-Mu kami hidup dan dengan rahmat dan kehendak-Mu kami mati. Dan kepada-Mu kebangkitan (bagi semua makhluk)." (Dibaca pagi satu kali. HR At-Tirmidzi nomor 3391, disahihkan Syekh Al Albani)

Doa Petang Hari

Dzikir petang atau sore hari dibaca satu kali:

ุฃูŽู ู’ุณูŽูŠู’ู†ูŽุง ูˆูŽุฃูŽู ู’ุณูŽู‰ ุงู„ู’ู ูู„ู’ูƒู ู„ู„ู‡ูุŒ ูˆูŽุงู„ู’ุญูŽู ู’ุฏู ู„ู„ู‡ูุŒ ู„ูŽุง ุฅูู„ูŽู‡ูŽ ุฅูู„ุงูŽู‘ ุงู„ู„ู‡ู ูˆูŽุญู’ุฏูŽู‡ู ู„ุงูŽ ุดูŽุฑููŠูƒูŽ ู„ูŽู‡ูุŒ ู„ูŽู‡ู ุงู„ู’ู ูู„ู’ูƒู ูˆูŽู„ูŽู‡ู ุงู„ู’ุญูŽู ู’ุฏูุŒ ูˆูŽู‡ููˆูŽ ุนูŽู„ูŽู‰ ูƒูู„ูู‘ ุดูŽูŠู’ุกู ู‚ูŽุฏููŠุฑูŒุŒ ุฑูŽุจูู‘ ุฃูŽุณู’ุฃูŽู„ููƒูŽ ุฎูŽูŠู’ุฑูŽ ู ูŽุง ูููŠ ู‡ูŽุฐูู‡ู ุงู„ู„ูŽู‘ูŠู’ู„ูŽุฉู ูˆูŽุฎูŽูŠู’ุฑูŽ ู ูŽุง ุจูŽุนู’ุฏูŽู‡ูŽุงุŒ ูˆูŽุฃูŽุนููˆุฐูุจููƒูŽ ู ูู†ู’ ุดูŽุฑูู‘ ู ูŽุง ูููŠ ู‡ูŽุฐูู‡ู ุงู„ู„ูŽู‘ูŠู’ู„ูŽุฉู ูˆูŽุดูŽุฑูู‘ ู ูŽุง ุจูŽุนู’ุฏูŽู‡ูŽุงุŒ ุฑูŽุจูู‘ ุฃูŽุนููˆุฐูุจููƒูŽ ู ูู†ูŽ ุงู„ู’ูƒูŽุณูŽู„ู ูˆูŽุณููˆุกู ุงู„ู’ูƒูุจูŽุฑูุŒ ุฑูŽุจูู‘ ุฃูŽุนููˆุฐูุจููƒูŽ ู ูู†ู’ ุนูŽุฐูŽุงุจู ูููŠ ุงู„ู†ูŽู‘ุงุฑู ูˆูŽุนูŽุฐูŽุงุจู ูููŠ ุงู„ู’ู‚ูŽุจู’ุฑู

Amsaynaa wa amsal mulku lillah walhamdulillah, laa ilaha illallah wahdahu laa syarika lah, lahul mulku walahul hamdu wa huwa โ€˜ala kulli syai-in qodir. Robbi as-aluka khoiro maa fii hadzihil lailah wa khoiro maa baโ€™dahaa, wa aโ€™udzu bika min syarri maa fii hadzihil lailah wa syarri maa baโ€™dahaa. Robbi aโ€™udzu bika minal kasali wa suu-il kibar. Robbi aโ€™udzu bika min โ€˜adzabin fin naari wa โ€˜adzabin fil qobri.

Artinya: "Kami telah memasuki waktu petang dan kerajaan hanya milik Allah, segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah (yang berhak disembah) kecuali Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya. Milik Allah kerajaan dan bagi-Nya pujian. Dia-lah Yang Mahakuasa atas segala sesuatu.Wahai Rabbku, aku mohon kepada-Mu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabbku, aku berlindung kepada-Mu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabbku, aku berlindung kepada-Mu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur." (Dibaca satu kali)

Kemudian baca juga dzikir petang berikut ini satu kali:

ุงู„ู„ูŽู‘ู‡ูู ูŽู‘ ุจููƒูŽ ุฃูŽู ู’ุณูŽูŠู’ู†ูŽุงุŒ ูˆูŽุจููƒูŽ ุฃูŽุตู’ุจูŽุญู’ู†ูŽุงุŒูˆูŽุจููƒูŽ ู†ูŽุญู’ูŠูŽุงุŒ ูˆูŽุจููƒูŽ ู†ูŽู ููˆุชูุŒ ูˆูŽุฅูู„ูŽูŠู’ูƒูŽ ุงู„ู’ู ูŽุตููŠู’ุฑู

Allahumma bika amsaynaa wa bika ash-bahnaa wa bika nahyaa wa bika namuutu wa ilaikal mashiir.

Artinya: "Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki waktu petang, dan dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami hidup dan dengan kehendak-Mu kami mati. Dan kepada-Mu tempat kembali (bagi semua makhluk)." (Dibaca satu kali)

Demikian penjelasan mengenai bacaan doa agar semangat menjalani hari Senin lengkap teks Arab, latin, terjemahan Indonesia. Semoga jelas dan bermanfaat. Allahu a'lam bisshawab.