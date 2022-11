USTADZ Yusuf Mansur yang sedang berada di tanah suci Makkah dan Madinah di Arab Saudi turut mendoakan para korban gempa Cianjur, Jawa Barat. UYM yang sedang menjalankan rangkaian ibadah umrah membacakan Surat Al Fatihah untuk para korban.

"Mumpung lagi di Madinah, kita sama-sama doa untuk yang terkena musibah gempa di Cianjur dan sekitarnya. Semoga diberi kesabaran, diganti oleh Allah yang terbaik," ujar Ustadz Yusuf Mansur, dikutip dari unggahan akun Instagram-nya @yusufmansur, Selasa (22/11/2022).

"Dari Masjid Nabawi, Al Fatihah. Sing sabar," imbuhnya sambil berjalan di Masjid Nabawi Madinah yang masih menggunakan pakaian ihram.

Kemudian dalam perjalanan ke Kota Makkah, Ustadz Yusuf Mansur juga terus mendoakan para korban gempa Cianjur. Tidak lupa juga ia membacakan sholawat.

"Dari Makkah, doa untuk Cianjur dan sekitarnya, dan Indonesia," tulis UYM dalam unggahannya.

Sementara itu terkait musibah gempa ini ada doa yang bisa diamalkan kaum Muslimin agar selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikut lafadznya:

اللَّهُمَّ إِنِّيْ أعُوذُ بِكَ مِنَ الهَدْمِ وأعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّي وأعُوذُ بِكَ مِنَ الغَرَقِ وَالحَرَقِ وَالهَرَمِ وَأعُوذُ بِكَ أن يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطانُ عِنْدَ المَوْتِ وأعُوذُ بِكَ أنْ أمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِراً وأعُوذُ بِكَ أن أمُوتَ لَديغاً

Allahumma inni a'udzubika minal hadmi wa a'udzubika minat taraddi wa a'udzubika minal gharaqi wal haraqi wal harami wa a'udzubika an yatakhabbathanisy syaithanu 'indal maut wa 'audzubika an amuta fi sabilika mudbiran wa a'udzubika an amuta ladighan.

"Ya Allah, sungguh aku berlindung kepada-Mu dari reruntuhan (longsor), dan aku berlindung pada-Mu dari tergelincir, dan aku berlindung pada-Mu dari tenggelam (banjir), terbakar, dan tak berdaya. Dan aku berlindung pada-Mu apabila syetan menjerumuskan padaku ketika akan mati, dan aku berlindung pada-Mu apabila mati dalam keadaan berbalik arah dari jalan-Mu (murtad), dan aku berlindung pada-Mu apabila mati karena disengat." (HR Abu Dawud)

Wallahu a'lam bisshawab.