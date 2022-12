BEREDAR video viral seorang suporter Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2022 Qatar jago berbicara bahasa Arab. Dia pun membuat syok orang-orang yang melihatnya.

Dalam video viral yang diunggah akun TikTok @qatarliving, tampak seorang jurnalis Qatar sedang mewawancarai pria Korea Selatan yang menyaksikan langsung gelaran Piala Dunia 2022.

Jurnalis tersebut tampak dengan sopan meminta waktu si pria dan mulai bertanya dari mana pria itu berasal. Awalnya dia bertanya menggunakan bahasa Inggris.

Namun ketika si pria Korsel menjawab dengan menyelipkan kata "Insya Allah", sang jurnalis langsung balik bertanya menggunakan bahasa Arab.

Mereka pun terlihat begitu akrab, sebab si pria Korea begitu fasih dan lancar menggunakan bahasa Arab.

"Hello," sapa jurnalis tersebut.

"Hello," jawab sang suporter Korea Selatan.

"How are you?" lanjut tanya jurnalis tersebut.

"I am fine. Thank you," jawab suporter Korsel lagi.

"Where are you from?" tanya lagi.

"I'am from South Korea," dijawab langsung oleh sang suporter.

"South Korea. Nice! What happened Korea with Ghana," tanya jurnalis yang menanyakan hasil pertandingan Timnas Korea Selatan.

"Yesterday, it was so sad, because Ghana won. But Insya Allah we will be," jawab sang suporter.

Sambil terkejut, si jurnalis justru menanyakan suporter Korea itu yang bisa berbahasa Arab. "Insya Allah? Do you speak Arabic?" tanya kepada pria tersebut. "Yes, a little bit," sahut pria Korea berkaus putih tersebut. Sambil terkejut, si jurnalis justru melanjutkan pembicaraan dengan bahasa Arab. "Ahlan wasahlan (selamat datang). Assalamu alaikum," ujarnya. "Waalaikumsalam," jawab suporter tersebut dengan lancar. "Kaifa haluka?" ditanya lagi. "Alhamdulillah," sahut suporter tersebut melanjutkan. Keduanya langsung melanjutkan pembicaraan dengan bahasa Arab. Mereka pun terlihat begitu akrab sebab si pria begitu fasih dan lancar menggunakan bahasa Arab. Wallahu a'lam bisshawab.