DARI sekian banyak ketakutan yang melanda, salah satu yang paling sering dirasakan seorang bocah adalah ketika melihat jarum suntik. Seperti dirasakan bocah lucu satu ini.

Dalam video viral yang diunggah akun TikTok @teera.azhar memperlihatkan seorang bocah ketakutan di depan dokter saat akan mendapatkan suntikan vaksin.

Bocah itu bernama Noah Mateen yang berusia 1 tahun dan direkam oleh ibunya Teera Azhar. Aksi Noah ini terlihat sangat gemas. Pasalnya sebelum disuntik, ia mendadak diam sangat lama seolah sedang doa panjang.

Sontak unggahan viral tersebut menjadi pusat perhatian netizen. Mereka pun memberikan tanggapan beragam di kolom komentar.Â

"Hahha comelnya tengah doa ape tu?" tulis netizen.

"Bagus adik, apa-apa kita doa dulu ye. Haih lah anak sholeh sungguh," ungkap netizen lain.

"Experience is never nice here," komentar netizen lainnya.

"Wehhhhh kenapa comel sangaaatttttttt," pungkas netizen lain.

Wallahu a'lam bisshawab.Â