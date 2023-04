PUASA Ramadhan adalah ibadah wajib yang dijalankan umat islam di bulan Ramadhan. Untuk itu, umat Islam diharuskan menahan lapar, haus, dan nafsu dari mulai imsak hingga terbenamnya matahari di waktu berbuka.

Namun ada beberapa hal yang harus diwaspadai saat menjalankan ibadah puasa. Karena dapat merusak pahala yang Anda dapatkan dari menahan haus dan lapar di siang hari. Jangan sampai ibadah penuh kesabaran itu membuat Anda hanya mendapat rasa haus dan lapar saja.

ย BACA JUGA:

Menurut Ustaz Muhammad Abduh Tuasikal, ada beberapa hal yang dapat merusak pahala puasa. Berikut ulasannya untuk Anda.

ย

1. Berkata Dusta (az zuur)

Inilah perkataan yang membuat puasa seorang muslim bisa sia-sia, hanya merasakan lapar dan dahaga saja.

ย BACA JUGA:

Dari Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu โ€˜alaihi wa sallam bersabda,

ู ูŽู†ู’ ู„ูŽู ู’ ูŠูŽุฏูŽุนู’ ู‚ูŽูˆู’ู„ูŽ ุงู„ุฒูู‘ูˆุฑู ูˆูŽุงู„ู’ุนูŽู ูŽู„ูŽ ุจูู‡ู ููŽู„ูŽูŠู’ุณูŽ ู„ูู„ูŽู‘ู‡ู ุญูŽุงุฌูŽุฉูŒ ููู‰ ุฃูŽู†ู’ ูŠูŽุฏูŽุนูŽ ุทูŽุนูŽุงู ูŽู‡ู ูˆูŽุดูŽุฑูŽุงุจูŽู‡ู

โ€œBarangsiapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan.โ€ (HR. Bukhari no. 1903).

Apa yang dimaksud dengan az zuur? As Suyuthi mengatakan bahwa az zuur adalah berkata dusta dan menfitnah (buhtan). Sedangkan mengamalkannya berarti melakukan perbuatan keji yang merupakan konsekuensinya yang telah Allah larang. (Syarh Sunan Ibnu Majah, 1/121, Maktabah Syamilah)

Dengarkan Murrotal Al-Qur'an di Okezone.com, Klik Tautan Ini: https://muslim.okezone.com/alquran

Follow Berita Okezone di Google News

2. Berkata lagwu (sia-sia) dan rofats (kata-kata porno)ย

Amalan yang kedua yang membuat amalan puasa seseorang menjadi sia-sia adalah perkataan lagwu dan rofats.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu โ€˜alaihi wa sallam bersabda,

ู„ูŽูŠู’ุณูŽ ุงู„ุตูู‘ูŠูŽุงู ู ู ูู†ูŽ ุงู„ุฃูŽูƒู’ู„ู ูˆูŽุงู„ุดูŽู‘ุฑูŽุจู ุŒ ุฅูู†ูŽู‘ู ูŽุง ุงู„ุตูู‘ูŠูŽุงู ู ู ูู†ูŽ ุงู„ู„ูŽู‘ุบู’ูˆู ูˆูŽุงู„ุฑูŽู‘ููŽุซู ุŒ ููŽุฅูู†ู’ ุณูŽุงุจูŽู‘ูƒูŽ ุฃูŽุญูŽุฏูŒ ุฃูŽูˆู’ ุฌูŽู‡ูู„ูŽ ุนูŽู„ูŽูŠู’ูƒูŽ ููŽู„ู’ุชูŽู‚ูู„ู’ : ุฅูู†ูู‘ูŠ ุตูŽุงุฆูู ูŒ ุŒ ุฅูู†ูู‘ูŠ ุตูŽุงุฆูู ูŒ

โ€œPuasa bukanlah hanya menahan makan dan minum saja. Akan tetapi, puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan lagwu dan rofats. Apabila ada seseorang yang mencelamu atau berbuat usil padamu, katakanlah padanya, โ€œAku sedang puasa, aku sedang puasaโ€.โ€ (HR. Ibnu Majah dan Hakim. Syaikh Al Albani dalam Shohih At Targib wa At Tarhib no. 1082 mengatakan bahwa hadits ini shohih)

Apa yang dimaksud dengan lagwu? Dalam Fathul Bari (3/346), Al Akhfasy mengatakan,

ุงู„ู„ูŽู‘ุบู’ูˆ ุงู„ู’ูƒูŽู„ูŽุงู ุงู„ูŽู‘ุฐููŠ ู„ูŽุง ุฃูŽุตู’ู„ ู„ูŽู‡ู ู ูู†ู’ ุงู„ู’ุจูŽุงุทูู„ ูˆูŽุดูŽุจูŽู‡ู‡

โ€œLagwu adalah perkataan sia-sia dan semisalnya yang tidak berfaedah.โ€

Lalu apa yang dimaksudkan dengan rofats? Dalam Fathul Bari (5/157), Ibnu Hajar mengatakan,

ูˆูŽูŠูุทู’ู„ูŽู‚ ุนูŽู„ูŽู‰ ุงู„ุชูŽู‘ุนู’ุฑููŠุถ ุจูู‡ู ูˆูŽุนูŽู„ูŽู‰ ุงู„ู’ููุญู’ุด ูููŠ ุงู„ู’ู‚ูŽูˆู’ู„

โ€œIstilah Rofats digunakan dalam pengertian โ€˜kiasan untuk hubungan badanโ€™ dan semua perkataan keji.โ€

Al Azhari mengatakan,

ุงู„ุฑูŽู‘ููŽุซ ุงูุณู’ู ุฌูŽุงู ูุน ู„ููƒูู„ูู‘ ู ูŽุง ูŠูุฑููŠุฏู‡ู ุงู„ุฑูŽู‘ุฌูู„ ู ูู†ู’ ุงู„ู’ู ูŽุฑู’ุฃูŽุฉ

โ€œIstilah rofats adalah istilah untuk setiap hal yang diinginkan laki-laki pada wanita.โ€ Atau dengan kata lain rofats adalah kata-kata porno. Itulah di antara perkara yang bisa membuat amalan seseorang menjadi sia-sia. Betapa banyak orang yang masih melakukan seperti ini, begitu mudahnya mengeluarkan kata-kata kotor, dusta, sia-sia dan menggunjing orang lain.

3. Melakukan maksiat

Ingatlah bahwa puasa bukanlah hanya menahan lapar dan dahaga saja, namun hendaknya seorang yang berpuasa juga menjauhi perbuatan yang haram. Perhatikanlah saudaraku petuah yang sangat bagus dari Ibnu Rojab Al Hambali berikut :

โ€œKetahuilah, amalan taqorub (mendekatkan diri) pada Allah Taโ€™ala dengan meninggalkan berbagai syahwat (yang sebenarnya mubah ketika di luar puasa seperti makan atau berhubungan badan dengan istri, pen) tidak akan sempurna hingga seseorang mendekatkan diri pada Allah dengan meninggalkan perkara yang Dia larang yaitu dusta, perbuatan zholim, permusuhan di antara manusia dalam masalah darah, harta dan kehormatan.โ€ (Lathoโ€™if Al Maโ€™arif, 1/168, Asy Syamilah)

Jabir bin โ€˜Abdillah menyampaikan petuah yang sangat bagus :

โ€œSeandainya kamu berpuasa maka hendaknya pendengaranmu, penglihatanmu dan lisanmu turut berpuasa dari dusta dan hal-hal haram serta janganlah kamu menyakiti tetangga. Bersikap tenang dan berwibawalah di hari puasamu. Janganlah kamu jadikan hari puasamu dan hari tidak berpuasamu sama saja.โ€ (Lihat Lathoโ€™if Al Maโ€™arif, 1/168, Asy Syamilah)

Itulah sejelek-jelek puasa yaitu hanya menahan lapar dan dahaga saja, sedangkan maksiat masih terus dilakukan. Hendaknya seseorang menahan anggota badan lainnya dari berbuat maksiat. Ibnu Rojab mengatakan,

ุฃูŽู‡ู’ูˆูŽู†ู ุงู„ุตูู‘ูŠูŽุงู ู ุชูŽุฑู’ูƒู ุงู„ุดูŽู‘ุฑูŽุงุจู ูˆูŽ ุงู„ุทูŽู‘ุนูŽุงู ู

โ€œTingkatan puasa yang paling rendah hanya meninggalkan minum dan makan saja.โ€