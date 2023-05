BACAAN doa setelah sholat istikharah yang dilakukan umat muslim ketika ingin mengambil keputusan penting.

Umat islam dapat melaksanakan sholat istikharah sebanyak dua rakaat. Sebagaimana hadits riwayat Jabir Ibn Abdillah, Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam bersabda:

ุงุฐุง ู‡ู ุฃุญุฏ ูƒู ุจุงู„ุฃู ุฑ ูู„ูŠุฑูƒุน ุฑูƒุนุชูŠู† ุซู ู„ูŠู‚ู„: ุฃู„ู„ู‡ู ... (ุฑูˆุงู‡ ุงู„ุจุฎุงุฑูŠ)

"Jika di antara kalian hendak melakukan perkara/urusan, maka rukuklah (sholatlah) dua rakaat: kemudian berdoa โ€ฆ" (HR Bukhari).

Secara garis besar, tata cara sholat istikharah tidak jauh berbeda dari sholat sunnah lainnya. Perbedaanya hanya terdapat pada niatnya.

Berikut niat sholat istikharah:

ุฃูุตูŽู„ูู‘ูŠู’ ุณูู†ูŽู‘ุฉูŽ ุงู„ุงูุณู’ุชูุฎูŽุงุฑูŽุฉู ุฑูŽูƒู’ุนูŽุชูŽูŠู’ู†ู ู„ูู„ูŽู‘ู‡ู ุชูŽุนูŽุงู„ูŽู‰

Bacaan latin: Ussholli sunnatal istikhoroti rakโ€™ataini lillahi taโ€™ala.

Artinya: โ€œSaya berniat sholat sunnah istikharah dua rakaat karena Allah Taโ€™ala.โ€

Setelah salam, tidak lupa membaca bacaan doa setelah sholat istikharah. Doa istikharah membantu seseorang dalam membuat keputusan dalam hidupnya.

Berikut bacaan doa setelah sholat istikharah:

ุงูŽู„ู„ู‘ูฐู‡ูู ู‘ูŽ ุงูู†ูู‘ู‰ ุงูŽุณู’ุชูŽุฎููŠู’ุฑููƒูŽ ุจูุนูู„ู’ู ููƒูŽ ูˆูŽุงูŽุณู’ุชูŽู‚ู’ุฏูุฑููƒูŽ ุจูู‚ูุฏู’ุฑูŽุชููƒูŽ ูˆูŽุงูŽุณู’ุฆูŽู„ููƒูŽ ู ูู†ู’ ููŽุถู’ู„ููƒูŽ ุงู„ู’ุนูŽุธููŠู’ู ู ููŽุงูู†ู‘ูŽูƒูŽ ุชูŽู‚ู’ุฏูุฑู ูˆูŽู„ูŽุขุงูŽู‚ู’ุฏูุฑู ูˆูŽู„ูŽุขุงูŽุนู’ู„ูŽู ู ูˆูŽุงูŽู†ู’ุชูŽ ุนูŽู„ุงู‘ูŽู ู ุงู„ู’ุบููŠููˆู’ุจู. ุงูŽู„ู„ู‘ูฐู‡ูู ู‘ูŽ ุงูู†ู’ ูƒูู†ู’ุชูŽ ุชูŽุนู’ู„ูŽู ู ุงูŽู†ู‘ูŽ ู‡ูŽุฐูŽุงุงู’ู„ุงูŽู ู’ุฑูŽ(...)ุฎูŽูŠู’ุฑูŒู„ูู‘ู‰ู’ ููู‰ู’ ุฏููŠู’ู†ูู‰ู’ ูˆูŽู ูŽุนูŽุงุดูู‰ู’ ููŽุงู‚ู’ุฏูุฑู’ู‡ู ู„ูู‰ู’ ูˆูŽูŠูŽุณูู‘ุฑู’ู‡ู ู„ูู‰ู’ ุซูู ู‘ูŽ ุจูŽุงุฑููƒู’ ู„ูู‰ู’ ูููŠู’ู‡ู ูˆูŽุงูู†ู’ ูƒูู†ู’ุชูŽ ุชูŽุนู’ู„ูŽู ู ุงูŽู†ู‘ูŽ ู‡ุฐูŽุงุงู’ู„ุงูŽู ู’ุฑูŽุดูŽุฑู‘ูŒู„ู‘ูู‰ู’ ููู‰ู’ ุฏููŠู’ู†ูู‰ู’ ูˆูŽู ูŽุนูŽุงุดูู‰ู’ ูˆูŽุนูŽุงู‚ูุจูŽุฉู ุงูŽู ู’ุฑูู‰ู’ ูˆูŽุนูŽุงุฌูู„ูู‡ู ูˆูŽุขุฌูู„ูู‡ู ููŽุงุตู’ุฑููู’ู‡ู ุนูŽู†ูู‘ู‰ู’ ูˆูŽุงุตู’ุฑููู’ู†ููŠู’ ุนูŽู†ู’ู‡ู ูˆูŽุงู‚ู’ุฏูุฑู’ู‡ู ู„ููŠูŽ ุงู„ู’ุฎูŽูŠู’ุฑูŽุญูŽูŠู’ุซู ูƒูŽุงู†ูŽ ุซูู ู‘ูŽ ุฑูŽุถูู‘ู†ูู‰ู’ ุจูู‡ู

Bacaan latin:

Allaahumma inni astakhiiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as aluka min fadlikal 'aziimi fa innaka taqdiru wa laa aqdiru wa laa a'lamu wa anta 'allaamul guyuub.

Allaahumma in kunta ta'lamu anna haadzal amro (.....) khairul lii fii diinii wa ma'aasyi faqdurhu lii wa yassirhu lii tsumma baarik lii fii hi wa in kunta ta'lamu anna haadzal amro syarrun lii fii diinii wa ma'aasyii wa 'aaqibati amrii wa 'aajlihii fashrifhu 'annii wasrifnii 'anhu waqdurhu liyal-khaira haitsu kaana tsumma rodh-dhinii bihi.

Artinya:

"Ya Allah sesungguhnya aku memohon petunjuk dari ilmu-Mu, memohon kekuatan dari kekuasaan-Mu, dan memohon karunia-Mu yang besar, karena sesungguhnya aku tidak kuasa sedang Engkau kuasa, dan aku tidak mengetahui sedang Engkau Maha Mengetahui semua yang gaib.

Ya Allah jika Engkau mengetahui bahwa urusan ini (sebut keperluanya) baik bagiku, agama dan kehidupanku, maka tetapkan dan mudahkanlah ia bagiku kemudian berkatilah aku, dan jika Engkau mengetahui bahwa urusan ini buruk bagiku, bagi agama dan kehidupanku serta akibat dari urusanku, baik untuk masa sekarang maupun untuk masa mendatang, maka hindarkanlah ia dariku dan hindarkanlah pula diriku darinya, dan tetapkanlah hal yang terbaik bagiku menurut semestinya, kemudian ridhailah aku".

Demikian bacaan doa setelah sholat istikharah. Wallahu a'lam.

