Viral Seorang Ibu Dapat Hadiah Umrah di Hari Ulang Tahun, Hasil Patungan Anak-anaknya

Viral seorang ibu dapat hadiah umrah dari anak-anaknya. (Foto: Instagram @folkshitt)

TAYANGAN video viral seorang ibu mendapat hadiah umrah dari anak-anaknya ini mampu mengetuk pintu hati siapa saja yang melihatnya. Dalam unggahan tersebut terdapat empat anak yang sedang melakukan video call bersama ibunya.

Anak-anak dari ibu itu dilaporkan telah berumah tangga dan tinggal jauh di luar kota. Di antaranya di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Sidoarjo.

Seorang anak bungsu yang masih tinggal dengan ibunya itu pun memberi sebuah kotak berwarna biru gelap.

Isi kotak itu terdapat selembar foto ibunya. Namun ibunya merasa aneh, kemudian mencari-cari isi kotak kado tersebut.