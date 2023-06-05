Advertisement
SERBA SERBI MUSLIM

Viral Seorang Ibu Dapat Hadiah Umrah di Hari Ulang Tahun, Hasil Patungan Anak-anaknya

Melan Eka Lisnawati , Jurnalis-Senin, 05 Juni 2023 |18:05 WIB
Viral Seorang Ibu Dapat Hadiah Umrah di Hari Ulang Tahun, Hasil Patungan Anak-anaknya
Viral seorang ibu dapat hadiah umrah dari anak-anaknya. (Foto: Instagram @folkshitt)
A
A
A

TAYANGAN video viral seorang ibu mendapat hadiah umrah dari anak-anaknya ini mampu mengetuk pintu hati siapa saja yang melihatnya. Dalam unggahan tersebut terdapat empat anak yang sedang melakukan video call bersama ibunya.

Anak-anak dari ibu itu dilaporkan telah berumah tangga dan tinggal jauh di luar kota. Di antaranya di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Sidoarjo.

Viral seorang ibu dapat hadiah umrah dari anak-anaknya. (Foto: Instagram @folkshitt)

Seorang anak bungsu yang masih tinggal dengan ibunya itu pun memberi sebuah kotak berwarna biru gelap.

Isi kotak itu terdapat selembar foto ibunya. Namun ibunya merasa aneh, kemudian mencari-cari isi kotak kado tersebut. 

