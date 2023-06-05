Cerita Lucu Abu Nawas Dapat Uang Melimpah Gara-Gara Ditolong Gajah

ABU Nawas diceritakan berhasil menaklukkan hewan gajah yang sangat besar. Setelah Abu Nawas menjinakkan gajah itu dalam sebuah pertunjukan, si pemiliknya malu bukan kepalang.

Hari berikutnya dia ingin menebus kekalahannya. Kali ini sang pawang melatih gajah miliknya bukan lagi menggeleng-geleng, bukan mengangguk-angguk.

Bahkan, dia mengancam akan menghukum berat gajahnya kalau sampai bisa dipancing penonton mengangguk-angguk, terutama oleh Abu Nawas. Tidak peduli apa pun pertanyaan yang diajukan.

Waktu yang dinantikan tiba. Kini para penonton yang ingin mencoba harus sanggup membuat gajah itu menggeleng-gelengkan kepala.