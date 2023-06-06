Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Ciri-Ciri Sholat Orang Munafik dalam Alquran, Salah Satunya Menunda-nunda

Hantoro , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |19:06 WIB
Ciri-Ciri Sholat Orang Munafik dalam Alquran, Salah Satunya Menunda-nunda
Ilustrasi ciri-ciri sholat orang munafik dalam Alquran. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

CIRI-ciri sholat orang munafik dalam Alquran sangat penting diketahui. Nifak atau munafik adalah orang yang berpura-pura mengikuti ajaran agama Islam, tetapi sebenarnya hati mereka memungkirinya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam telah mengingatkan setiap Muslim tentang bahaya sifat munafik. Penyakit ini selain mencelakai diri sendiri juga membawa keburukan terhadap orang lain.

Ilustrasi ciri-ciri sholat orang munafik. (Foto: Istimewa/Mvslim)

Dalam hadits yang diriwayatkan dari Sahabat Abdullah bin Amr Radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wa sallam bersabda:

أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ

"Terdapat 4 perkara yang jika semuanya ada pada diri seseorang, maka jadilah dia orang munafik tulen (maksudnya akan mengantarkan kepada nifak akbar, pen) dan jika ada pada dirinya salah satunya maka dia memiliki sifat kemunafikan sampai meninggalkannya, (yaitu): (1) jika berbicara, dia berdusta; (2) jika membuat perjanjian, dia melanggarnya; (3) jika membuat janji (untuk berbuat baik kepada orang lain, pen), dia menyelisihi janjinya; dan (4) jika bertengkar (berdebat), dia melampaui batas." (HR Bukhari nomor 34 dan Muslim: 59, lafadz hadits ini milik Bukhari) 

Halaman:
1 2 3
