Ada Berapa Rukun Wakaf? Simak Penjelasannya di Sini

ADA berapa rukun wakaf? Simak penjelasannya di sini. Sangat penting diketahui semua Muslim supaya lebih berkah mengamalkannya.

Dilansir Muslim.or.id, Ustadz Said Abu Ukkasyah menerangkan pengertian wakaf secara bahasa berasal dari kata Waqfun yang merupakan kata benda. Ini mengandung makna Ismi Maf'ul (objek) yaitu Mauquf artinya sesuatu yang diwakafkan.

Kemudian kata wakaf secara etimologi bermakna Menahan dan Mencegah. Al Munawi berkata dalam At-Tauqif 'ala Muhimmatit Ta'arif, Al Waqfu secara bahasa bermakna menahan (mencegah), dan secara syari bermakna:

حبس المملوك وتسبيل منفعته مع بقاء عينه ودوام الانتفاع به

"Menahan/mencegah aset kepemilikan dan membuka pemanfaatannnya (di jalan Allah), disertai tetapnya harta tersebut dan bisa dimanfaatkan secara terus menerus."

Tentunya wakaf dilakukan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendekatkan diri kepada-Nya.