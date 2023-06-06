Cerita Lucu Abu Nawas Dapat Banyak Uang dari Raja Gara-Gara Kancing Besar di Celana

ABU Nawas mendapat tantangan dari teman-temannya untuk melakukan perbuatan yang tidak disukai Baginda Raja. Abu Nawas diminta jangan sampai membuat Raja marah, tapi sebaliknya yakni tertawa. Jika berhasil maka dia bakal mendapat uang sebanyak 1.000 dirham.

"Ya sudah besok kita bertemu Raja, dan aku akan melakukan hal yang dipandang tabu," ucap Abu Nawas yang mendapat ide seperti dikutip dari nu.or.id.

Teman-temannya bingung, masak sih Abu Nawas bisa melakukan tantangan sulit itu.

Keesokan harinya Abu Nawas datang ke istana. Ia memakai baju yang kancingnya disusun berdasarkan ukuran kecil ke besar, dan di atas sorbannya juga ada kancing besar.