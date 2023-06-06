Mantap Berhijab, Jenita Janet Tampil Cantik dengan Pashmina dan Brokat Dress

ARTIS cantik Jenita Janet kini telah memutuskan mengenakan hijab. Dahulu ia dikenal sebagai "Katty Perry Indonesia" dengan ribuan wig warna-wani yang dimiliki, tapi kini penyanyi lagu "Direject" itu memutuskan berhijab.

Jenita Janet yang bernama asli Jeni Juliana ini mengawali karier di dunia entertainment lewat tembang-tembang dangdutnya. Wanita cantik asal Bandung, Jawa Barat, ini beberapa waktu belakangan sudah jarang muncul di layar televisi.

Namun terlihat dari beberapa unggahan di media sosial pribadinya, Jenita Janet sering membagikan kegiatan sehari-harinya.

Tampak ia kini melebarkan sayap di dunia bisnis kuliner. Didampingi sang suami yang berlatar belakang pengusaha, Jenita Janet aktif di beberapa kegiatan usahanya tersebut.