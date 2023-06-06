Advertisement
HOME MUSLIM HIJABERS

Mantap Berhijab, Jenita Janet Tampil Cantik dengan Pashmina dan Brokat Dress

Melan Eka Lisnawati , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |17:06 WIB
Mantap Berhijab, Jenita Janet Tampil Cantik dengan Pashmina dan Brokat Dress
Gaya hijab Jenita Janet cantik serasi dengan suami. (Foto: Instagram @jenitajanet)
A
A
A

ARTIS cantik Jenita Janet kini telah memutuskan mengenakan hijab. Dahulu ia dikenal sebagai "Katty Perry Indonesia" dengan ribuan wig warna-wani yang dimiliki, tapi kini penyanyi lagu "Direject" itu memutuskan berhijab.

Jenita Janet yang bernama asli Jeni Juliana ini mengawali karier di dunia entertainment lewat tembang-tembang dangdutnya. Wanita cantik asal Bandung, Jawa Barat, ini beberapa waktu belakangan sudah jarang muncul di layar televisi.

Jenita Janet. (Foto: Okezone)

Namun terlihat dari beberapa unggahan di media sosial pribadinya, Jenita Janet sering membagikan kegiatan sehari-harinya.

Tampak ia kini melebarkan sayap di dunia bisnis kuliner. Didampingi sang suami yang berlatar belakang pengusaha, Jenita Janet aktif di beberapa kegiatan usahanya tersebut. 

