Doa Sholat Dhuha Shahih Lengkap dengan Arab, Latin, dan Maknanya

DOA sholat dhuha shahih lengkap dengan Arab, latin, dan maknanya. Doa ini sebagaimana tuntunan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam.

Adapun doa setelah sholat dhuha adalah sebagai berikut. Dari Aisyah radhiyallahu 'anha, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam selesai sholat dhuha, beliau mengucapkan:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَتُبْ عَلَيَّ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمِ

Arab latin: Allohummaghfir-lii wa tub 'alayya, innaka antat tawwabur rohiim.

Artinya: "Ya Allah, ampunilah aku dan terimalah tobatku, sesungguhnya Engkau Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang) sampai beliau membacanya 100 kali." (HR Bukhari nomor 619 dalam kitab Al-Adab al-Mufrad. Syekh Al Albani mengatakan hadits ini sanadnya shahih)