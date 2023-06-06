Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

8 Doa Selamat Dunia dan Akhirat serta Artinya

Hantoro , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |16:06 WIB
8 Doa Selamat Dunia dan Akhirat serta Artinya
Ilustrasi membaca doa selamat dunia dan akhirat serta artinya. (Foto: Dok Okezone/Arif Julianto)
A
A
A

KETAHUI 8 doa selamat dunia dan akhirat serta artinya. Semua orang pasti menginginkan keselamatan di dunia maupun akhirat.

Seperti diketahui, kehidupan dan kesenangan di dunia hanyalah sementara. Sedangkan kehidupan yang sesungguhnya adalah setelah kematian terjadi.

Akan tetapi untuk bisa menjalani kehidupan yang bahagia usai kematian tentu tidak mudah. Umumnya setiap orang melakukan berbagai macam ikhtiar baik dhohir dan bathin untuk menjaga kehati-hatian, berbuat baik dengan sesama dan selalu bermunajat dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon keselamatan.

Dalam ajaran Islam terdapat beberapa doa selamat dunia akhirat yang bisa diamalkan setiap saat untuk memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Berikut doa selamat dunia dan akhirat yang sangat diketahui kaum Muslimin, sebagaimana telah Okezone himpun:

1. Surat Al Baqarah Ayat 201 

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Arab latin: Rabbaanaa aatinaa fiddunya hasanah, wa fil aakhiraati khasanah, wa qinaa adzaabannar.

Artinya: "Dan di antara mereka ada yang berdoa, 'Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka'." 

Telusuri berita muslim lainnya
