Kocak! Abu Nawas Bikin Jin Ifrit Ngaku Kalah Minta Ampun

ABU Nawas diceritakan bisa mengalahkan jin ifrit sampai ngaku kalah minta ampun. Kisahnya dimulai ketika Baginda Raja membaca kitab tentang kehebatan Raja Sulaiman yang mampu memerintahkan para jin memindahkan singgasana Ratu Bilqis di dekat istananya.

Baginda Raja membaca Surat An-Naml Ayat 39–40 yang artinya:

"Jin Ifrit berkata, 'Akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu; dan sungguh, aku kuat melakukannya dan dapat dipercaya.' Seorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, 'Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip.' Maka ketika dia (Sulaiman) melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, 'Ini termasuk karunia Rabbku untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau mengingkari (nikmat-Nya). Barangsiapa bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk (kebaikan) dirinya sendiri, dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Rabbku Maha Kaya, Maha Mulia'." (QS An-Naml: 39–40)

Raja mencermati ayat tersebut. Jin ifrit saja bisa dikalahkan seorang ulama, berarti manusia lebih sakti daripada jin. Ulama di masa Raja Sulaiman lebih cepat memindahkan singgasana Ratu Bilqis dibanding jin ifrit.

Ulama itu mampu membawa singgasana ke hadapan Nabi Sulaiman sebelum dia mengedipkan mata. Sedangkan jin ifrit hanya mampu membawanya ke hadapan Nabi Sulaiman sebelum dia bangkit dari tempat duduknya.