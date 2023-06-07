Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Masya Allah! Viral Perjuangan Wanita Driver Ojol Giat Bekerja saat Hamil Besar

Melan Eka Lisnawati , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |09:37 WIB
Masya Allah! Viral Perjuangan Wanita Driver Ojol Giat Bekerja saat Hamil Besar
Viral perjuangan wanita driver ojol yang sedang hamil besar. (Foto: TikTok @zaitunmoramil)
VIRAL seorang wanita driver ojol (ojek online) tetap giat bekerja di tengah hamil besar. Hal ini sontak membuat orang-orang yang melihatnya menjadi sangat kagum.

Diketahui bahwa hamil dan memiliki anak ialah keinginan banyak wanita. Menjadi ibu adalah hal yang sangat mulia dan didambakan semua wanita yang sudah menikah.

Viral perjuangan wanita driver ojol yang sedang hamil besar. (Foto: TikTok @zaitunmoramil)

Namun, tidak semua pernikahan berlangsung harmonis. Seperti video viral wanita driver ojol hamil ini yang diunggah akun TikTok @zaitunmoramil.

Terlihat wanita driver ojol itu menulis pesan di belakang punggungnya agar penumpang berhati-hati dan menjaga jarak karena sedang hamil besar. 

1 2
