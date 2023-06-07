Kapan Jadwal Sidang Isbat Idul Adha 2023? Cek Jadwalnya di Sini

KAPAN jadwal sidang Isbat Idul Adha 2023? Cek jadwalnya di sini. Sangat penting diketahui semua Muslim, terutama mereka yang hendak menyembelih hewan kurban.

Dalam agama Islam, hari raya hanya ada dua, tidak ada yang lain. Masing-masing adalah hari raya Idul Fitri pada tanggal 1 Syawal dan Idul Adha setiap 10 Dzulhijjah.

Anas radhiyallahu 'anhu berkata:

قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الْمَدِينَةَ وَلأَهْلِ الْمَدِينَةِ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فَقَالَ « قَدِمْتُ عَلَيْكُمْ وَلَكُمْ يَوْمَانِ تَلْعَبُونَ فِيهِمَا فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ يَوْمَيْنِ خَيْراً مِنْهُمَا يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ

"Ketika Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam datang ke Madinah, penduduk Madinah memiliki dua hari raya untuk bersenang-senang dan bermain-main di masa jahiliyah. Maka beliau berkata, 'Aku datang kepada kalian dan kalian mempunyai dua hari raya di masa Jahiliyah yang kalian isi dengan bermain-main. Allah telah mengganti keduanya dengan yang lebih baik bagi kalian, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha (hari Nahr)." (HR An-Nasa'i nomor 1556 dan Ahmad 3: 178, sanadnya shahih sesuai syarat Bukhari-Muslim sebagaimana kata Syekh Syu'aib Al Arnauth)