HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Sholat Dzuhur di Masjid Dapat Cuci Motor Gratis, Netizen: Semoga Diberi Keberkahan

Melan Eka Lisnawati , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |13:10 WIB
Viral Sholat Dzuhur di Masjid Dapat Cuci Motor Gratis, Netizen: Semoga Diberi Keberkahan
Viral Sholat Dzuhur di masjid dapat cuci motor gratis. (Foto: Instagram @muslimunited.official)
A
A
A

VIRAL Sholat Dzuhur di masjid akan mendapat cuci motor gratis. Momen ini terjadi di Real Masjid 2.0 yang terdapat di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam unggahan viral di akun Instagram @muslimunted.official terlihat dua pemuda sedang mencuci motor milik jamaah masjid. Satu pemuda mengatakan jamaah cukup menunggu dan motor bakal bersih.

Viral Sholat Dzuhur di masjid dapat cuci motor gratis. (Foto: Instagram @muslimunited.official)

Sontak video viral ini langsung menjadi pusat perhatian warganet. Mereka memburu kolom komentar dengan respons beragam.

"Gas terus bang. Ntar ngeremnya di masjid saja, lumayan gratis. Hehehe," tulis salah seorang netizen. 

Halaman:
1 2
Telusuri berita muslim lainnya
