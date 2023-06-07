Viral Sholat Dzuhur di Masjid Dapat Cuci Motor Gratis, Netizen: Semoga Diberi Keberkahan

VIRAL Sholat Dzuhur di masjid akan mendapat cuci motor gratis. Momen ini terjadi di Real Masjid 2.0 yang terdapat di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam unggahan viral di akun Instagram @muslimunted.official terlihat dua pemuda sedang mencuci motor milik jamaah masjid. Satu pemuda mengatakan jamaah cukup menunggu dan motor bakal bersih.

Sontak video viral ini langsung menjadi pusat perhatian warganet. Mereka memburu kolom komentar dengan respons beragam.

"Gas terus bang. Ntar ngeremnya di masjid saja, lumayan gratis. Hehehe," tulis salah seorang netizen.