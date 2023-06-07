Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Subhanallah! Viral Lucu Tawar-menawar Penjual Souvenir Menara Eiffel di Paris yang Fasih Bahasa Indonesia

Melan Eka Lisnawati , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |21:07 WIB
Subhanallah! Viral Lucu Tawar-menawar Penjual Souvenir Menara Eiffel di Paris yang Fasih Bahasa Indonesia
Viral penjual souvenir Menara Eiffel di Paris sangat fasih bahasa Indonesia. (Foto: Instagram @kisahsemangat)
A
A
A

BEREDAR video viral seorang pedagang kaki lima di sekitar Menara Eiffel, Kota Paris, Prancis, fasih berbicara bahasa Indonesia. Ia memperlihatkan aksi tawar-menawar yang kocak dengan wisatawan asal Indonesia.

Dalam video viral tersebut tampak pria berkulit hitam menjajakan souvenir berupa miniatur-miniatur Menara Eiffel.

Viral penjual souvenir Menara Eiffel di Paris sangat fasih bahasa Indonesia. (Foto: Instagram @kisahsemangat)

Namun yang membuat kaget sekaligus kocak saat mengobrol ternyata penjual souvenir miniatur Menara Eiffel itu sangat lancar berbahasa Indonesia.

Sontak saja, video viral yang diunggah akun Instagram @kisahsemangat langsung dibubuhi ragam komentar menggelitik.

"Itu mah orang Majalengka," tulis salah seorang netizen di kolom komentar. 

Halaman:
1 2
