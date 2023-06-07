Subhanallah! Viral Lucu Tawar-menawar Penjual Souvenir Menara Eiffel di Paris yang Fasih Bahasa Indonesia

BEREDAR video viral seorang pedagang kaki lima di sekitar Menara Eiffel, Kota Paris, Prancis, fasih berbicara bahasa Indonesia. Ia memperlihatkan aksi tawar-menawar yang kocak dengan wisatawan asal Indonesia.
Dalam video viral tersebut tampak pria berkulit hitam menjajakan souvenir berupa miniatur-miniatur Menara Eiffel.
Namun yang membuat kaget sekaligus kocak saat mengobrol ternyata penjual souvenir miniatur Menara Eiffel itu sangat lancar berbahasa Indonesia.
Sontak saja, video viral yang diunggah akun Instagram @kisahsemangat langsung dibubuhi ragam komentar menggelitik.
"Itu mah orang Majalengka," tulis salah seorang netizen di kolom komentar.