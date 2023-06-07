Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Sangat Sederhana, Inilah Makam Sahabat Utsman bin Affan yang Dikenal Kaya Raya

Melan Eka Lisnawati , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |19:07 WIB
Sangat Sederhana, Inilah Makam Sahabat Utsman bin Affan yang Dikenal Kaya Raya
Makam sahabat Utsman bin Affan di Madinah. (Foto: Instagram @teladan.rasul)
A
A
A

TANAH Suci Makkah menyimpan cerita dan perjalanan para Nabi, khususnya Rasullulah Shallallahu alaihi wassallam. Ada juga para sahabatnya, salah satunya Utsman bin Affan Radhiyallahu anhu yang jasadnya dimakamkan di sana. 

Dalam tayangan video di akun Instagram @teladan.rasul tampak makam sahabat Utsman bin Affan di Jannatul Baqi, Kota Madinah. Terlihat sangat sederhana, hanya dengan batu hitam dan tembok kecil persegi empat yang membatasinya.

Makam sahabat Utsman bin Affan di Madinah. (Foto: Instagram @teladan.rasul)

Sahabat sekaligus menantu Rasullulah Shallallahu alaihi wassallam ini menikah dengan kedua putri Nabi. Pernikahan pertama dengan Ruqayyah Radhiyallahu anha. Setelah istri pertamanya wafat, Utsman bin Affan pun menikah dengan Ummu Kultsum putri Rasullulah yang lain.

Sifat Utsman bin Affan yang sangat pemalu tentu memiliki keunikan sendiri. Rasa malunya bahkan sampai membuat para malaikat juga malu kepadanya. 

Halaman:
1 2
