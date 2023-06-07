Idul Adha 2023: Niat dan Bacaan Doa Berkurban untuk Diri Sendiri serta Orang Lain

Ilustrasi Idul Adha 2023: Niat dan bacaan doa berkurban untuk diri sendiri serta orang lain. (Foto: Okezone)

IDUL Adha 2023: Niat dan bacaan doa berkurban untuk diri sendiri serta orang lain. Amalan ini sangat penting diketahui kaum Muslimin menjelang hari raya Idul Adha 1444 Hijriah/2023 Masehi agar hewan kurban yang disembelih menjadi lebih berkah.

Dinukil dari Rumaysho.com, dai muda Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal M.Sc menerangkan bahwa penyembelihan hewan kurban dilakukan mulai Hari Nahr (Idul Adha) atau pada tanggal 10 Dzulhijjah sampai hari tasyrik yakni 11, 12, 13 Dzulhijjah.

BACA JUGA: 5 Syarat Utama Hewan yang Akan Dikurbankan pada Hari Raya Idul Adha

Kemudian saat menyembelih hewan kurban hendaknya membaca doa berikut. Berdasarkan hadits dari riwayat Aisyah Radhiyallahu anha:

أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ, يَطَأُ فِي سَوَادٍ, وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ, وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ; لِيُضَحِّيَ بِهِ, فَقَالَ: “اِشْحَذِي اَلْمُدْيَةَ” , ثُمَّ أَخَذَهَا, فَأَضْجَعَهُ, ثُمَّ ذَبَحَهُ, وَقَالَ: “بِسْمِ اَللَّهِ, اَللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ, وَمِنْ أُمّةِ مُحَمَّدٍ” –

"Nabi pernah memerintahkan agar diambilkan gibas (domba jantan) bertanduk, kuku dan perutnya hitam dan sekeliling matanya hitam. Lalu gibas tersebut dibawa ke hadapan Beliau Shallallahu alaihi wa sallam untuk dijadikan kurban. Beliau pun bersabda, 'Asahlah dengan batu pengasah.' Kemudian Aisyah mengasahnya dan Nabi Shallallahu alaihi wa sallam membaringkan hewan tersebut lalu menyembelihnya. Saat menyembelih, Beliau mengucapkan, 'Bismillah, Allahumma taqobbal min Muhammad wa aali Muhammad, wa min ummati Muhammad (Dengan menyebut nama Allah, Ya Allah terimalah kurban ini dari Muhammad, keluarga Muhammad dan umat Muhammad)'." (HR Muslim nomor 1967)