Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TIPS MUSLIM

Simak! Ini Rukun dan Tata Cara Menyembelih Hewan Kurban

Hantoro , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |16:07 WIB
Simak! Ini Rukun dan Tata Cara Menyembelih Hewan Kurban
Ilustrasi rukun dan tata cara menyembelih hewan kurban. (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

RUKUN dan tata cara menyembelih hewan kurban sangat penting diketahui setiap Muslim. menjelang hari raya Idul Adha 2023 Masehi/1444 Hijriah, kaum Muslimin sudah mulai mencari hewan kurban.

Mereka mencari hewan kurban terbaik untuk disembelih pada hari raya Idul Adha mendatang. Tapi sebelum melakukannya, sangat penting mengetahui rukun dan tata cara menyembelih hewan kurban sesuai syariat Islam.

Berikut ini penjelasan lengkapnya, sebagaimana telah Okezone himpun:

Info grafis ciri hewan kurban yang tidak sah disembelih. (Foto: Okezone)

Rukun Menyembelih Hewan Kurban

1. Orang yang menyembelih harus seorang Muslim

2. Hewan yang disembelih harus halal, mulai zatnya hingga cara memperolehnya

3. Alat untuk menyembelih wajib tajam

4. Penyembelihan diniatkan untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh untuk hal lain

5. Ketika menyembelih membaca doa-doa sesuai syariat Islam 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/330/3144857/hewan_kurban-oukN_large.jpeg
Kurban Unta, Sapi, atau Kambing, Mana yang Lebih Baik? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/614/3142736/hewan_kurban-jt3Q_large.jpeg
Apakah Panitia Kurban Boleh Dapat Jatah Daging?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/330/3142369/gunting_kuku-5EM3_large.jpg
Kapan Waktu Terakhir Potong Kuku untuk Orang Berkurban?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/330/3137097/hewan_kurban-Laic_large.jpeg
Apa Hukum Kurban Sapi Patungan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/614/3130059/hewan_kurban-BsYC_large.jpg
Jenis Hewan yang Boleh Dikurban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/621/3023278/ini-hukum-menjual-daging-kurban-menurut-islam-benarkah-haram-Xq07njj7RS.jpg
Ini Hukum Menjual Daging Kurban Menurut Islam, Benarkah Haram?
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement