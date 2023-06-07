Simak! Ini Rukun dan Tata Cara Menyembelih Hewan Kurban

RUKUN dan tata cara menyembelih hewan kurban sangat penting diketahui setiap Muslim. menjelang hari raya Idul Adha 2023 Masehi/1444 Hijriah, kaum Muslimin sudah mulai mencari hewan kurban.

Mereka mencari hewan kurban terbaik untuk disembelih pada hari raya Idul Adha mendatang. Tapi sebelum melakukannya, sangat penting mengetahui rukun dan tata cara menyembelih hewan kurban sesuai syariat Islam.

Berikut ini penjelasan lengkapnya, sebagaimana telah Okezone himpun:

BACA JUGA: 5 Syarat Utama Hewan yang Akan Dikurbankan pada Hari Raya Idul Adha

Rukun Menyembelih Hewan Kurban

1. Orang yang menyembelih harus seorang Muslim

2. Hewan yang disembelih harus halal, mulai zatnya hingga cara memperolehnya

3. Alat untuk menyembelih wajib tajam

4. Penyembelihan diniatkan untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh untuk hal lain

5. Ketika menyembelih membaca doa-doa sesuai syariat Islam