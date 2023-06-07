Advertisement
HOME MUSLIM HIJABERS

Sederhana dan Cantik, Intip Gaya Hijab Nabilah Ayu Eks JKT48

Melan Eka Lisnawati , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |17:07 WIB
Sederhana dan Cantik, Intip Gaya Hijab Nabilah Ayu Eks JKT48
Gaya hijab Nabilah Ayu eks JKT48. (Foto: Instagram @nblh.ayu)
ARTIS cantik Nabilah Ayu yang terkenal lewat idol group JKT48 kini mantap mengenakan hijab. Ia fokus hijrah dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Gadis kelahiran Jakarta, 23 tahun silam, ini sekarang sibuk dengan berbagai aktivitas di bidang hukum. Salah satu cita-cita Nabilah Ayu adalah menjadi notaris, apalagi setelah lulus dari Universitas Pelita Harapan pada 2022.

Gaya hijab Nabilah Ayu. (Foto: Instagram @nblh.ayu)

Wajah cantik Nabilah Ayu yang sedari kecil menjadi bintang iklan dan sinetron ini pun tengah memantapkan diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik.

Salah satu keputusan besarnya ialah dengan menggunakan hijab. Sebab, Nabila berpikir usia tidak bisa membatasi ketakwaan. Masih muda atau tua jika dipanggil oleh Sang Khalik maka tidak pandang bulu. Sehingga, ada ketakutan di dalam dirinya untuk menutup aurat sebelum ajal menjemput.

Halaman:
1 2
