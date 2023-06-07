5 Fakta Kakak Ari Lasso Jadi Mualaf, Setia Mendampingi sang Adik Obati Kanker

HANITA Lasso merupakan kakak penyanyi Ari Lasso. Ia memiliki keyakinan berbeda dari adiknya itu dan keluarga besarnya. Hanita mantap menjadi mualaf dan menutup auratnya dengan hijab.
Berikut ini fakta-fakta menarik dari kisah mualaf kakak Ari Lasso yakni Hanita Lasso, sebagaimana telah Okezone himpun:
1. Kakak sulung Ari Lasso
Dilansir kanal YouTube Hidayatullah, Hanita Lasso merupakan kakak sulung Ari Lasso. Dia memutuskan memeluk Islam, sementara adik dan keluarga besar lainnya adalah non-Muslim.
2. Mualaf sebelum menikah
Hanita Lasso mengungkapkan dahulu adalah seorang non-Muslim. Sebelum menikah, perempuan yang kini tinggal di Sidoarjo, Jawa timur, ini mendapat hidayah Islam dan mantap menjadi mualaf.