Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM HIJRAH

5 Fakta Kakak Ari Lasso Jadi Mualaf, Setia Mendampingi sang Adik Obati Kanker

Novie Fauziah , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |11:07 WIB
5 Fakta Kakak Ari Lasso Jadi Mualaf, Setia Mendampingi sang Adik Obati Kanker
Hanita Lasso dan sang adik Ari Lasso. (Foto: Instagram @hanitalasso29)
A
A
A

HANITA Lasso merupakan kakak penyanyi Ari Lasso. Ia memiliki keyakinan berbeda dari adiknya itu dan keluarga besarnya. Hanita mantap menjadi mualaf dan menutup auratnya dengan hijab.

Berikut ini fakta-fakta menarik dari kisah mualaf kakak Ari Lasso yakni Hanita Lasso, sebagaimana telah Okezone himpun:

Ari Lasso dan sang kakak Hanita Lasso. (Foto: Instagram @hanitalasso29)

1. Kakak sulung Ari Lasso

Dilansir kanal YouTube Hidayatullah, Hanita Lasso merupakan kakak sulung Ari Lasso. Dia memutuskan memeluk Islam, sementara adik dan keluarga besar lainnya adalah non-Muslim.

2. Mualaf sebelum menikah

Hanita Lasso mengungkapkan dahulu adalah seorang non-Muslim. Sebelum menikah, perempuan yang kini tinggal di Sidoarjo, Jawa timur, ini mendapat hidayah Islam dan mantap menjadi mualaf. 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/614/3182602/pebasket_dallas_mavericks_kyrie_irving-C2s5_large.jpg
Kisah Mualaf Kyrie Irving, Pebasket Top NBA yang Putuskan Memeluk Agama Islam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/614/3180517/jeff_monson-D7Mc_large.jpg
Kisah Mualaf Jeff Monson, Petarung MMA yang Masuk Islam karena Lihat Teman-temannya Sholat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/614/3178544/farel_prayoga-ftBZ_large.jpg
Kisah Perjalanan Mualaf Penyanyi Farel Prayoga, Ucapkan Kalimat Syahadat hingga 2 Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/614/3175931/tommaso_bortolazzo-icjy_large.jpg
Kisah Aktivis Global Sumud Flotilla Masuk Islam Usai Lihat Tindakan Polisi Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/614/3130621/pemimpin_geng_masuk_islam-BM1f_large.jpg
Pemimpin Geng yang Masuk Islam, Begini Kisahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/29/621/3108782/richard_lee-Ayen_large.jpg
Dokter Richard Lee Mualaf, Ustadz Derry Sulaiman Berikan Kesaksian
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement