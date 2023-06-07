Advertisement
HOME MUSLIM HIJRAH

Dulu Agnostik dan Suka Mendebat, Pemuda Ini Sekarang Mualaf serta Hafidz Quran

Novie Fauziah , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |18:07 WIB
Dulu Agnostik dan Suka Mendebat, Pemuda Ini Sekarang Mualaf serta Hafidz Quran
Kisah mualaf Rendra Sodiq yang dulu agnostik. (Foto: YouTube Hidayatullah TV)
A
A
A

INILAH kisah mualaf Ustadz Rendra Sodiq yang dahulunya merupakan agnostik. Hidayah Islam mulai datang ketika dirinya masih duduk di bangku SMP, hingga akhirnya menjadi ustadz dan hafidz Quran. 

Ketika masih remaja, Ustadz Rendra sering diajak beribadah. Bahkan, dirinya belajar di sekolah khusus, sehingga pengetahuan dan ilmu agamanya kala itu cukup kuat.

Kisah mualaf Rendra Sodiq yang dulu agnostik. (Foto: YouTube Hidayatullah TV)

Namun hal lain terlintas di dalam benak Ustadz Rendra yang masih kecil. Ia bertanya-tanya, mengapa Tuhan ada tiga, sedangkan konsep ketuhanan yang dianut selama ini tidak bisa diterimanya.

"Kok Tuhan jadi tiga? Siapa yang harus disembah? Gitu lho," kata Ustadz Rendra seperti dikutip dari kanal YouTube Hidayatullah. 

Halaman:
1 2
