HOME MUSLIM TAUSYIAH

Bacaan Labbaik Allahumma Labbaik serta Pengertiannya

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |07:37 WIB
Bacaan Labbaik Allahumma Labbaik serta Pengertiannya
Ilustrasi (Foto:Freepik)
A
A
A

BACAAN Labbaik Allahumma Labbaik serta pengertiannya akan menjadi informasi yang bermanfaat untuk diketahui. Sebagai seorang muslim, Anda tentu sudah sangat familiar dengan bacaan tersebut.

Bacaan Labbaik Allahumma Labbaik sering diucapkan oleh para jamaah haji maupun umrah saat beribadah di tanah suci. Namun, belum banyak yang tahu apa makna dari bacaan tersebut.

Dilansir dari laman Muslim,berikut bacaan Labbaik Allahumma Labbaik serta pengertiannya.

Labbaik Allahumma Labbaik merupakan bacaan talbiyah yang menjadi bagian dari syiar haji atau pun umrah. Mayoritas ulama berpendapat bahwa bacaan talbiyah hukumnya sunnah muakkad, yakni sunnah yang jangan sampai ditinggalkan.

‘Abdullah bin ‘Umar menuturkan bacaan talbiyah yang diucapkan oleh Rasulullah SAW adalah:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ

“Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik laa syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni’mata laka wal mulk laa syarika lak”

Artinya: Aku penuhi panggilan-Mu, ya Allah, aku penuhi panggilan-Mu. Tidak ada sekutu bagi-Mu, aku penuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya segala puji, nikmat dan kerajaan bagi-Mu. Tidak ada sekutu bagi-Mu.”

