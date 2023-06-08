Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Jadi Mualaf, Hanita Kakak Ari Lasso Ungkap Rahasia Tetap Rukun dengan Keluarga Besarnya

Novie Fauziah , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |10:04 WIB
Jadi Mualaf, Hanita Kakak Ari Lasso Ungkap Rahasia Tetap Rukun dengan Keluarga Besarnya
Hanita Lasso dan sang adik Ari Lasso. (Foto: Instagram @hanitalasso29)
A
A
A

INILAH kisah mualaf Hanita Lasso kakak sulung dari penyanyi kondang Ari Lasso. Ia mengungkapkan, meski berbeda keyakinan, ia dan keluarga besarnya tetap hidup rukun.

Hanita Lasso menyatakan rahasia meski berbeda keyakinan tetap rukun yakni tidak pernah mendebatkan soal agama. Pasalnya itu adalah pilihan masing-masing setiap orang, bahkan dia dan saudara-saudaranya bisa saling mengerti satu sama lain.

Hanita Lasso dan sang adik Ari Lasso. (Foto: Instagram @hanitalasso29)

Diketahui bahwa sang adik Ari Lasso adalah seorang non-Muslim yang cukup taat. Sementara kakaknya Hanita Lasso merupakan Muslimah.

Hanita Lasso adalah kakak sulung dari Ari Lasso yang memutuskan memeluk Islam. Sementara adiknya dan keluarga besar lainnya adalah non-Muslim. 

Halaman:
1 2
Telusuri berita muslim lainnya
