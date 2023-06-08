Jadi Mualaf, Hanita Kakak Ari Lasso Ungkap Rahasia Tetap Rukun dengan Keluarga Besarnya

INILAH kisah mualaf Hanita Lasso kakak sulung dari penyanyi kondang Ari Lasso. Ia mengungkapkan, meski berbeda keyakinan, ia dan keluarga besarnya tetap hidup rukun.

Hanita Lasso menyatakan rahasia meski berbeda keyakinan tetap rukun yakni tidak pernah mendebatkan soal agama. Pasalnya itu adalah pilihan masing-masing setiap orang, bahkan dia dan saudara-saudaranya bisa saling mengerti satu sama lain.

Diketahui bahwa sang adik Ari Lasso adalah seorang non-Muslim yang cukup taat. Sementara kakaknya Hanita Lasso merupakan Muslimah.

