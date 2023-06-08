Viral Haru TKW Rawat Anak Mantan Majikannya yang Disabilitas, Dibawa ke Indonesia dan Dibiayai

Viral haru TKW rawat anak mantan majikannya di Taiwan yang mengalami disabilitas. (Foto: YouTube Faisal Soh)

VIRAL haru seorang mantan tenaga kerja wanita (TKW) di Taiwan bernama Siti rela merawat anak mantan majikannya yang menyandang disabilitas. Ia membawa anak tersebut pulang ke Indonesia dan mau membiayainya.

Dalam video viral yang diunggah akun YouTube Faisal Soh, Siti bercerita bahwa dirinya bekerja merawat anak disabilitas bernama Wang itu selama 6 tahun. Anak ini berjenis kelamin laki-laki dan berusia 26 tahun.

Pertemuan awal mereka saat Siti bekerja di rumah orangtua anak tersebut. Ia menyebutkan bahwa kondisi Wang sangat tidak berdaya. Tubuhnya kekuningan dan tidak bisa berjalan.

Namun saat dirawat olehnya, lambat laun Wang memiliki perkembangan. Mulai bisa berjalan, kulitnya berangsur normal, sampai bisa makan sendiri.