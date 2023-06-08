Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Haru TKW Rawat Anak Mantan Majikannya yang Disabilitas, Dibawa ke Indonesia dan Dibiayai

Melan Eka Lisnawati , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |13:01 WIB
Viral Haru TKW Rawat Anak Mantan Majikannya yang Disabilitas, Dibawa ke Indonesia dan Dibiayai
Viral haru TKW rawat anak mantan majikannya di Taiwan yang mengalami disabilitas. (Foto: YouTube Faisal Soh)
A
A
A

VIRAL haru seorang mantan tenaga kerja wanita (TKW) di Taiwan bernama Siti rela merawat anak mantan majikannya yang menyandang disabilitas. Ia membawa anak tersebut pulang ke Indonesia dan mau membiayainya.

Dalam video viral yang diunggah akun YouTube Faisal Soh, Siti bercerita bahwa dirinya bekerja merawat anak disabilitas bernama Wang itu selama 6 tahun. Anak ini berjenis kelamin laki-laki dan berusia 26 tahun.

Viral haru TKW rawat anak mantan majikannya di Taiwan yang menyandang disabilitas. (Foto: YouTube Faisal Soh)

Pertemuan awal mereka saat Siti bekerja di rumah orangtua anak tersebut. Ia menyebutkan bahwa kondisi Wang sangat tidak berdaya. Tubuhnya kekuningan dan tidak bisa berjalan.

Namun saat dirawat olehnya, lambat laun Wang memiliki perkembangan. Mulai bisa berjalan, kulitnya berangsur normal, sampai bisa makan sendiri. 

